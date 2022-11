Primeras imágenes de Amaia Montero tras recibir el alta después de un mes ingresada

Hacía ya más de un mes que Amaia Montero protagonizaba su última aparición pública. Fue en su Instagram, donde posteó un extracto de En la boca del lobo, una de sus canciones icónicas.

Horas antes había hecho saltar todas las alarmas con la publicación de una extraña fotografía en blanco y negro donde se la puede ver despeinada, sin maquillar y con una expresión bastante seria y envejecida.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", es el texto que ha compartido en una de las publicaciones.

Recientemente, su familia ha hablado sobre su actual estado de salud. En su momento, fue su hermana Idoia quien dejó claro que Amaia Montero "no está pasando por su mejor momento". Esta vez, también familiares de la artista han hablado con para dar la última hora sobre cómo se encuentra la artista. Según informaba El Español, el entorno de Amaia asegura que la cantante va mejor y que está bien.

Algo que se confirma ahora con la reaparición de la propia artista, fotografiada cuando le dieron el alta de la clínica donde ha estado ingresada el último mes. Según publica este miércoles las revistas del corazón, la artista ha pasado todo este tiempo ingresada en la prestigiosa Clínica Universitaria de Navarra. Desde sus puertas fue fotografiada Amaia, que portaba una bolsa y varias maletas.

Según estas informaciones, su familia, que no se ha separado de ella en ningún momento, acudió a recogerla.

Muchos amigos han mostrado públicamente su apoyo a la cantante. Este domingo, Gonzalo Miró, quien fue su pareja entre 2009 y 2011, defendió que Montero pudiera estar mal como a todos nos puede pasar. Ahora ha sido la actriz Cayetana Guillén Cuervo quien le ha mandado un cariñoso mensaje.

La actriz ha asegurado que su amiga "se va a recuperar seguro, porque ella es muy fuerte. Es maravillosa. No es fácil estar siempre expuesto públicamente, es un plus que hay que tener en cuenta. Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí".

"Ella es maravillosa. Es la madrina de mi hijo, así que imagínate", afirmó sobre el inmenso cariño que le tiene a Amaia. Además, repitió en varias ocasiones que confía plenamente en su recuperación.