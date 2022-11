Gonzalo Miró se pronuncia sobre el delicado momento de su ex, Amaia Montero: "Todos tenemos malas épocas"

Después de anunciar su nuevo proyecto musical, Amaia Montero alarmó a su más de medio millón de seguidores de Instagram con una publicación extraña que hizo que saltaran todas las alarmas. La familia se ha pronunciado sobre esto y, ahora, su ex Gonzalo Miró también ha hablado brevemente sobre ello.

"Si la esperanza es lo último que se muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", fue el texto que la exvocalista de La oreja de Van Gogh escribió en su post de Instagram en el que aparece despeinada, sin maquillar y en blanco y negro.

"No está pasando por su mejor momento", fue lo que declaró su hermana, Idoia, en declaraciones a Espejo público. Además, su familia aseguró que, tras más de un mes desaparecida de la vida pública, se encuentra mejor y está refugiada en Irún (Guipúzcoa), su ciudad natal.

Quien se ha pronunciado este domingo ha sido Gonzalo Miró, quien habló con Europa Press al salir de La Roca, programa de laSexta en el que colabora los domingos. "Yo a Amaia la quiero mucho, ya lo sabéis", declaró el presentador, que fue su pareja de 2009 a 2011.

"Amaia es una gran persona, con un corazón que no le cabe en el pecho", alabó el exconcursante de MasterChef Celebrity. "Creo que todos tenemos malas épocas".

Tras esto, y antes de marcharse en coche, Gonzalo Miró le deseó una pronta recuperación a la cantante vasca, a la que le tiene "muchísimo cariño".