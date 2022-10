'Espejo Público' habla con la hermana de Amaia Montero: "No está pasando por su mejor momento"

Tras anunciar su nuevo proyecto profesional, la publicación de una fotografía de Amaia Montero en su perfil de Instagram, donde la cantante aparecía en blanco y negro, sin maquillar y despeinada, alertó a todos sus fans.

Además, la publicación vino acompañada de mensajes como "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?" o "destruida", por lo que la alarma social fue aún más fuerte.

Espejo Público ha logrado hablar con Idoia, hermana de la excantante de La Oreja de Van Gogh, quien ha reconocido que Amaia "no está pasando por su mejor momento", aunque si hay algo que aclarar, lo haría la propia Amaia o su representante.

Por su parte, los colaboradores del matinal de Antena 3 han señalado que esto "es una llamada de auxilio y hay que tomársela en serio porque con una depresión se pueden hacer muchas tonterías". "Yo me alegro de que, por una vez, las redes sociales se vuelquen y se porten bien con ella porque la han machacado mucho", ha recalcado Lucía Etxebarría.

La hermana de la cantante, además, ha agradecido a todos los personajes famosos de nuestro país el apoyo que han brindado a Amaia. Así, Paula Echevarría comentaba la publicación con un "la vida sirve siempre"; Diana Navarro apuntaba: "Resiliencia compañera mía. ¡Eres la Reina del Pop no lo olvides! ¡Vamos!".

Además, los colaboradores han agregado que esto es una llamada de atención y que la cantante está pidiendo socorro. Susanna Griso, que ha enviado todo su "apoyo" a Amaia Montero, no ha podido evitar recordar las llamadas de auxilio llevadas a cabo por Verónica Forqué antes de su suicidio.