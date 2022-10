Después del revuelo formado alrededor de la figura de Amaia Montero, que, tras anunciar hace una semana su vuelta a la música con un nuevo disco entre manos, reapareció hace unos días con una extraña publicación, su entorno más cerca ha querido arrojar más luz sobre su estado de salud.

Aparte de lo musical, la cantante está en la actualidad por unas fotografías en blanco y negro donde se la puede ver despeinada, sin maquillar y con una expresión bastante seria y envejecida, y que han aparecido en su Instagram.

Además, ha dejado varios mensajes como "si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?" o "destruida", como respuesta a sus fans, que se han mostrado muy preocupados por ella.

Este fin de semana, desde el programa Fiesta se pusieron en contacto con el entorno de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que ha hablado a través de Aurelio Manzano. "Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing", aclara su círculo profesional, sobre las diferentes teorías que circulaban sobre las publicaciones de Amaia.

Otra persona cercana a la artista al programa: "Mucha precaución, porque estamos con un tema delicado de salud. Un mal momento".

Por su parte, y siempre según el programa de Telecinco, su director musical en América aseguró al programa que no sabe nada de ella, aunque sí tiene una llamada suya de madrugada que no pudo responder. "Le hackearon la cuenta. No lo hizo ella", señaló.