Soraya Arnelas, junto a Amaia Montero en su peor momento: "Los que son frágiles y sensibles lo pagan muy duro"

Después de anunciar, hace tan solo una semana, su vuelta a la música con un nuevo disco entre manos, Amaia Montero reapareció este viernes en las redes sociales y ha causado un gran revuelo.

El motivo ha sido que lo ha hecho por unas fotografías en blanco y negro donde se la puede ver despeinada, sin maquillar y con una expresión bastante seria y envejecida.

Además, ha dejado varios mensajes como "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?" o "destruida", como respuesta a sus fans, que se han mostrado muy preocupados por ella.

También colegas de profesión como Soraya Arnelas, que ha querido mandarle un cariñoso mensaje público, mostrándose más cerca que nunca de ella, ahora que parece que pasa por su peor momento.

"Mi mensaje antes de irme a dormir es un mensaje de amor y admiración, de respeto y de empatía por mi compañera Amaia Montero. Nos ha tocado vivir un mundo muy complicado, y los que son frágiles y sensibles lo pagan muy duro", ha compartido la artista extremeña.

Un mensaje que, según denuncia ella misma poco después, se ha podido entender mal. "Cuando mandas un mensaje de apoyo y la gente siente la necesidad de diseccionar tu mensaje para sacarlo totalmente de contexto. Sí, tenemos un problema muy grande en esta sociedad".