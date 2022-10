La inesperada fotografía de Amaia Montero que está causando revuelo en las redes: ¿hackeo o naturalidad?

Amaia Montero reaparece después de llevar más de dos años desaparecida de la actividad pública. La cantante anunció hace una semana su vuelta a la música con un nuevo disco entre manos.

Aparte de lo musical, la cantante está en la actualidad por unas fotografías en blanco y negro donde se la puede ver despeinada, sin maquillar y con una expresión bastante seria y envejecida, y que han aparecido en su Instagram.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", es el texto que ha compartido en una de las publicaciones.

Estos post han causado en minutos un revuelo entre sus seguidores más fieles. "Algo está pasando aquí. Esa foto la hicieron para perjudicarla y siento que está editada. Dense cuenta de que está respondiendo varios comentarios sin sentido y etiquetando a algunas personas. Siento que lo están haciendo simplemente para perjudicarla", comenta una de sus fans, en lo que podría tratarse de un hackeo.

Lo cierto es que, con estas claves, podría pensarse que la cuenta de Instagram de Amaia Montero podría haber sufrido un hackeo. Algo que últimamente está muy presente entre los perfiles sociales de las celebridades, ya que supuestamente a Iker Casillas le hackearon la cuenta de Twitter hace unos días.

Por el momento, y si resulta ser un hacker quien ha publicado esta imagen, habrá que esperar a la que la cantante pueda recuperar su cuenta y confirmar, de este modo, que alguien ha manipulado sus redes sociales.