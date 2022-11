Almudena Cid, enamorada del exfutbolista Gerardo Berodia: besos y risas en plena calle

Después de algunas semanas de rumores, unas imágenes que publica este miércoles la revista Diez Minutos confirman la relación sentimental entre Almudena Cid y el exfutbolista Gerardo Berodia.

Si el pasado verano él mismo respondía a estos rumores asegurando que solo se estaban "apoyando" mutuamente, ahora las imágenes no dejan lugar a dudas. En ellas se ve a una pareja feliz dando un romántico paseo por las calles de Madrid.

El ahora representante de futbolistas, de 41 años, saca el móvil en varias ocasiones y fotografía a la actriz, que posa sonriente. Además, son muchas las muestras de cariño -beso incluido- que se dedican el uno al otro.

🔵 #EXCLUSIVA Ya está en los kioskos el nuevo número de Diez Minutos con Jorge Javier Vázquez como protagonista: el presentador se ha comprado su segunda mansión en Madrid. Además, Almudena Cid, enamorada del ex futbolista Gerardo Beordia. ¡Y muchas noticias más! pic.twitter.com/3Tsiob3cT5 — Diez Minutos (@diezminutos_es) November 23, 2022

Según la revista, Almudena y Gerardo, que saldrían salen desde hace unos meses, llegaron a casa de una amiga para recoger a un bebé que luego pasearon por las calles madrileñas.

Se cumple un año desde que la relación de exgimnasta y Christian Gálvez saltara por los aires. De ello habló Almudena hace un mes, cuando aseguró que lo ha pasado "muy mal". "Como cuando pasa algo traumático. Fue como si una bomba hubiera caído en mi vida y no sabía ni por dónde tenía que salir. Luego, con el tiempo, haces el análisis de lo que ha ocurrido y de lo que te pasa".

Entonces, contó, "decidió reaccionar, como lo he hecho tantas veces en mi vida deportiva". Sobre aquella ruptura, cuenta, hubiese querido que fuera de otra manera. "Yo creo que me merecía un cierre digno de lo que yo he ofrecido. Por mi parte, yo volvería a hacer las cosas igual".

También desveló lo que más le ha dolido en este tiempo. "Que se dijera que yo no quería ser madre".

Además, aseguró que ha perdonado a Gálvez, aunque "el dolor siempre va a estar", pese a que ya no le genera un problema. "Esto ha sido para mí como una especie de azote para que aprenda a cuidarme".