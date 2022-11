Blythe Danner, la madre de la actriz Gwyneth Paltrow, ha confesado que sufrió el mismo tipo de cáncer que en 2022 acabó con la vida de su esposo, el director Bruce Paltrow. Así lo explica Danner, que es también actriz, en una entrevista publicada este lunes en la revista People, especializada en famosos y celebridades.

"A todo el mundo le toca el cáncer de alguna manera, pero no es normal que una pareja desarrolle el mismo", reveló Danner, de 79 años, diagnosticada con un carcinoma adenoide quístico en marzo de 2018 tras sentirse indispuesta mientras trabajaba en un proyecto en Londres.

El carcinoma adenoide quístico es un tumor que suele aparecer en las glándulas salivares y que posee un carácter destructivo local que afecta a las zonas de la cabeza y el cuello. Su capacidad de generar metástasis es reducida, pero, en ocasiones, puede extenderse a los ganglios o al pulmón.

No obstante, según las declaraciones de la protagonista de la película Meet the Parents (La familia de mi novia, en español), actualmente se encuentra "libre de cáncer" tras someterse a tres cirugías y diferentes tratamientos.

"Es una enfermedad sigilosa, pero ahora estoy bien, de maravilla, y tengo suerte de estar viva", aseguró Danner. La ganadora de un premio Emmy, que se encuentra sin dicho tumor desde 2020, detalló que se acordó de su esposo tras recibir el diagnóstico.

"Pensé: Bruce, ¿te sientes solo ahí arriba?", explicó la protagonista de la serie Will & Grace acerca de la coincidencia en esta misma enfermedad y que a Paltrow le fue detectada en 1999, cuando tenía 56 años. Además, la actriz aseguró que la experiencia de la pérdida de su marido le hizo afrontarlo "sin miedo" y que ni siquiera le temblaron las piernas.

Del matrimonio entre Danner y Paltrow nacieron la actriz Gwyneth Paltrow y el guionista Jake Paltrow, a quienes su madre ocultó su enfermedad en un principio para no preocuparles. "Cuando me enteré, me quedé muy sorprendida y me dio miedo porque era una situación muy parecida (a la de su padre). Aun así, lo llevó muy bien", relató Gwyneth Paltrow, presente en la misma conversación con People.

Danner continúa en activo e incluso estrenó los filmes Strange But True (2019) y The Tomorrow Man (2019) durante el tiempo en el que se encontraba en proceso de tratamiento.