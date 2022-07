Gwyneth Paltrow cree que los hijos de estrellas lo tienen "el doble de difícil" para triunfar en Hollywood

En 2019, Gwyneth Paltrow decidió que Vengadores: Endgame y The Politician serían sus últimos proyectos como actriz antes de retirarse por una temporada. Desde entonces solo la hemos visto intervenir en el documental WeWork, y la actriz de Shakespeare enamorado parece encantada con su retiro. “No lo echo de menos en absoluto. Creo que soy afortunada por haber podido hacerlo, aunque estoy segura de que volveré en algún momento”, admite. Paltrow está aprovechando para pasar más tiempo con su familia, formada por su cónyuge Brad Falchuk (guionista de The Politician) y los hijos, Apple y Moses, que tuvo con Chris Martin. Pero eso no quiere decir que se haya apartado de los focos.

De hecho, Paltrow ha reaparecido como invitada en la serie de YouTube Who’s in my Bathroom?, que presenta Haley Bieber. En el marco del último programa, Bieber y Paltrow han conversado sobre temas diversos, destacando las reflexiones de la actriz en tanto a los privilegios que puedes detentar en la industria de Hollywood. Algo de lo que sabe bastante, pues Paltrow es hija de la actriz ganadora del Tony Blythe Danner, y del director y productor Bruce Paltrow. No obstante, la intérprete tampoco cree que este tipo de vínculos sea determinante para triunfar: de hecho opina que puede suponer una dificultad añadida, con los descendientes de estrellas teniendo que trabajar “el doble” para conseguir papeles.

“Quiero decir, como hijo de alguien, tienes un acceso que otras personas no tienen, así que el campo de juego no está nivelado en este sentido”, se apresura a aclarar Paltrow. “Sin embargo, realmente creo que una vez que tu pie está en la puerta donde injustamente entraste, entonces tienes que trabajar casi el doble de duro y ser el doble de bueno. La gente está dispuesta a hundirte y a decir que no perteneces a este lugar, y que solo estás ahí por tu padre o por tu madre o por lo que sea”. La actriz cree que este tipo de juicios no debería “limitar” los objetivos de las próximas generaciones de intérpretes.

“Lo que definitivamente creo es que nadie en el mundo, sobre todo si no te conoce, debería tener un impacto negativo en las decisiones que tomas”, concluye. Por ahora, ni Moses ni Apple parecen tener interés en seguir los pasos de sus padres, pero si lo hacen podrían enfrentarse a la tesitura que describe su madre, y Paltrow demostraría su teoría.

