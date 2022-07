Gwyneth Paltrow bebiendo pis: Así ha humillado 'South Park' a los famosos que promocionaron criptomonedas

El año pasado varias figuras de Hollywood se pusieron de acuerdo para convencer a sus fans de invertir en criptomonedas. El lema “la fortuna favorece a los valientes” acompañó varios spots donde intérpretes y cineastas aseguraban que las criptomonedas tenían un gran futuro por delante, disimulando facetas menos bonitas como el coste medioambiental o la extrema volubilidad del activo. Hoy día el mercado de criptomonedas experimenta un gran declive, de forma que Matt Stone y Trey Parker, creadores de South Park, han pensado que es un buen momento para burlarse de todos los famosos que vendieron sus bondades.

La temporada 25 de South Park, emitida en EE.UU. dentro del marco de Paramount+, ha estado repleta de bromas hacia bitcoins, NFTs y quienes se empeñan en verles un futuro lucrativo. Todo se ha exacerbado en el especial que concluía esta entrega, South Park: The Streaming Wars. Según recoge Decider, en la segunda parte de este especial la burla se ha llevado a otro nivel, a través de un claim irresistible: si Hollywood ha apoyado algo tan inestable como las criptomonedas, ¿qué no podría apoyar? ¿Por qué no apoyar la sustitución del agua por un bien más rentable? ¿Por qué no animar al público a consumir su propia orina?

Y así ha sido. El especial The Streaming Wars narra cómo una sequía se abate sobre Colorado, impulsada por el propietario de un parque acuático que ha eliminado todo los arroyos de agua dulce. Con esta estrategia pretende que Denver acuerde con él sustituir el suministro de agua por orina, y para vender la jugada recluta a varios famosos. Famosos que, en la vida real, ya apoyaron previamente la inversión en criptomonedas. Uno de ellos es Matt Damon, y en torno a él South Park ha parodiado de arriba abajo el anuncio que hizo en su momento para Crypto.com.

Fotograma de 'The Streaming Wars'

De este modo, la versión animada de la estrella de El indomable Will Hunting anima a la población de Colorado a usar pis en lugar de agua en varias situaciones de la vida cotidiana: le vemos regar el césped con pis, ducharse con pis, cocinar pasta con pis, e incluso comerse un polo de evocador color amarillo. En todo momento, Damon ha de contener las ganas de vomitar, pero no es lo más desagradable que vemos en estos anuncios. Gwyneth Paltrow aparece bebiendo orina en una taza de té, luego Larry David hace lo propio con una fuente de orina y la tenista Naomi Osaka se come una ensalada aliñada con… sí, lo habéis adivinado.

Quizá el segmento más extremo es aquel que nos muestra a Reese Witherspoon meter la cabeza en una piscina hinchable llena de orina. Como hacer un juego de palabras con “pis-cina” es impracticable en inglés, en lugar de eso Witherspoon grita una y otra vez “la fortuna favorece a los valientes” mientras atraviesa tan lamentable trance. Minutos después, el mismo dueño del parque acuático pide a Witherspoon que llore pis, pero la actriz se muestra incapaz de ello.

Sin duda se trata de una parodia justa y necesaria, aunque también es inevitable echar en falta a Spike Lee entre todos estos famosos.

