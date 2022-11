Irene Montero y el comodín del machismo

Resulta que el fiscal general del Estado ha dado la razón a Irene Montero. Falta ver qué dice el Supremo, pero tiene pinta de que el equipo de Igualdad va a salir del escollo. No se habrían metido en problemas si hubieran metido la disposición transitoria, que así no había fallo, también hay quien les da la razón por no haberlo incluido en el texto, así que yo ya no sé. En cualquier caso, con lo que sí han metido la pata hasta el fondo es soltando que el problema es la falta de formación en género de los jueces, aunque no me suena extraño viniendo de Podemos.

Los de ese partido son los reyes usando el comodín del machismo, una doctrina que lo peta en redes sociales y que dice que el heteropatriarcado siempre es el culpable de que no te vaya bien en la vida. Vale para justificar problemas laborales, emocionales y familiares. También te sirve si eres el Ejecutivo y la Justicia no te da la razón al presentar una ley que hasta ayer tenía problemas, la culpa es del machismo de los jueces. Que los habrá, seguro, igual que sí hay veces que la vida no sale bien por la desigualdad, pero generalizar nunca suele ser una buena opción. Además, que solo sirve para restarle valor a los casos en los que de verdad el machismo actúa.

En Podemos son expertos en colocar emociones por encima de razones, una de las claves del populismo

Irene Montero y su equipo, en cuanto algo se les cruza (como cuando les llegaron los informes que decían que había cosas que mejorar en la ley), sueltan ese comodín que también funciona como carta más alta; si se la intentas quitar es que eres aún más machista. Da igual que se otorguen datos como que en nuestro país más de la mitad son juezas (y que digo yo que entre el porcentaje de hombres no habrá muchos pirados que quieran tener violadores en la calle). Nada sirve para rebatir el comodín del machismo porque en desigualdad da la sensación de que se gana más hablando en términos emocionales.

Toda esta movida ha generado tantas críticas contra Montero porque parece que se ha referido a esta ley más desde los sentimientos que desde lo jurídico, poniéndole incluso nombre de pancarta de manifestación. En Podemos son expertos en colocar emociones por encima de razones, una de las claves del populismo. Y la ministra también lo está haciendo con la futura ‘ley trans’, que declaró que el PSOE atacaba "el corazón de la ley"; más emocional y gráfico no se puede. Y pasa algo parecido con las críticas, al que tenga preguntas (y solo eso, preguntas) por lo que puede suponer la autodeterminación de género que propone la nueva ley, comodín de la transfobia y campaña de cancelación.

Las leyes, por muchas emociones que atajen, siempre deben estar bien armadas jurídica y técnicamente. Los que se encargan de aprobarlas tienen que asegurarse de que el texto que sale es el que más garantiza los derechos de los ciudadanos. Para eso es importante que, por encima de cualquier corazón, tenga el comodín del valor de la Justicia.