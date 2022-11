Igualdad asegura que hay "pocos casos" de reducciones de condena a agresores sexuales y hace un llamamiento a la calma

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha alertado este lunes sobre la posible "alarma", "terror sexual" e "inseguridad jurídica" que puede estar causando el revuelo social por los "pocos casos de revisiones a la baja" de condenas a agresores sexuales, a raíz de la aprobación de la ley del 'solo sí es sí'. "Son muchos más los casos que no se han revisado", ha subrayado, haciendo un llamamiento a la prudencia.

Durante una comparecencia institucional en la sede del Ministerio, Rosell ha asegurado que se hace un "flaco favor" a las víctimas de violencias sexuales si a la hora de informar se mezclan los "casos "de revisión de sentencias firmes", de "apelación y casación", y aquellos en los que los abogados "lo están intentando". "En fútbol sería pitar peligro", ha reiterado.

Por ello, ha instado a hacer un "ejercicio de responsabilidad" para no generar "miedo" a las mujeres que ya consiguieron su sentencia con la ley anterior y que, según ha subrayado, con la nueva norma, aprobada en vigor desde este 7 de octubre, "hubieran tenido muchísima mejor respuesta, por un lado, punitiva, y, por otro lado, integral".

Tras enumerar las otras medidas que se introdujeron en la ley -como la inhabilitación de la patria potestad a agresores de menores o la penalización del delito del acoso callejero-, Rosell ha recordado que, pese a que no han subido las penas, "hay muchas más conductas que ahora son delito sin violencia o intimidación".

"Consecuencias indeseadas y perfectamente corregibles"

La delegada del Gobierno ha insistido también sobre las "poquísimas" sentencias que se han revisado hasta el momento, y ha subrayado que las que sí han reducido penas, como el caso del profesor o el del hombre que abusó de su hijastra, se han resuelto de forma "errónea". A su juicio, en esos casos no se puede obviar el abuso de superioridad que sí que está, "por fin", contemplado en el artículo 138 de la nueva ley.

"Están ustedes mirando al pasado. A las revisiones de sentencias ya firmes, y a unas revisiones que no son firmes" y sobre las cuales, ha aseverado, se pronunciarán en "poquísimas semanas", la Fiscalía General, o la Fiscalía de Sala y el propio Tribunal Supremo. "Estamos mirando al pasado, y viendo algunas consecuencias indeseadas y perfectamente corregibles de la aplicación automática de las penas", ha añadido.

En esa línea también se ha pronunciado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, destacando que la nueva ley del 'solo sí es sí' supone un "cambio de esquema" en el Código Penal para cuya correcta aplicación "se requiere de una especialización diferente, del mismo modo que un cardiólogo no atendería una medicina que tiene que ver con el pulmón". "El debate no está en las penas, sino en el cambio de esquema", ha insistido. De este modo, ha puesto en valor todas las políticas de protección integral a las víctimas de violencias sexuales que se han puesto en marcha con la nueva norma y ha hecho un llamamiento a la "calma" para no difundir ningún mensaje que no insista en que "la ley va a protegerlas".

Por último, preguntada sobre la posible necesidad de que la ley contemplara una disposición transitoria para evitar esas atenuaciones de condenas, Rosell ha concluido que, de haberlo hecho, la norma "no habría pasado ningún filtro de calidad normativa, porque la ley parte de que el Código Penal ya existe y se insertan las novedades, pero no se dice en ningún artículo que todo el resto sigue vigente".