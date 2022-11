Pese a que el mes dedicado a la Navidad suele ser diciembre, cada vez nos adelantamos más a esta época del año. Así, Vigo, conocida ya en nuestro país como la 'ciudad de la Navidad', ha decidido que noviembre es un buen mes para encender su alumbrado.

Este viernes, En boca de todos ha contactado en directo con Abel Caballero, alcalde de la localidad gallega donde este año once millones de luces LED iluminarán las calles en una edición que pretende ahorrar un 14% de luz.

Caballero ha destacado que será el sábado 19 de noviembre cuando encenderán el alumbrado: "Cuando arranca la Navidad en Vigo, arranca la Navidad en el planeta. Esto es un hecho incontestable". Además, el alcalde ha señalado que hay una gran acumulación de prensa y medios internacionales para cubrir el momento.

"En las luces de Navidad hay unas Ligas, de niveles, quiero decir. Hay una liga en la que estamos, por este orden, Vigo, Nueva York, Londres, París y Roma. A Roma la meto por el Papa, que si no no lo haría. Después, hay otras ligas con otras ciudades. Yo quiero mucho a todo el mundo y les deseo lo mejor, pero desde Vigo hacemos que todos los municipios de España celebren la Navidad y eso me encanta", ha agregado Abel Caballero.

"La Navidad es una costumbre cristiano-occidental, seamos creyentes o no. En Vigo conseguimos revivir la Navidad. Para Vigo es muy importante, pero considero que para el conjunto de España también", ha apuntado el alcalde que, además, ha añadido que invita "a toda España" a visitar su ciudad.