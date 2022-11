Unidas Podemos apuesta por reformar la malversación para reducir las penas a quien no se lucre personalmente

Unidas Podemos se muestra partidario de que la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición afecte también al de malversación. Así lo planteó este lunes el presidente del grupo parlamentario morado en el Congreso, Jaume Asens, que no quiso confirmar que Unidas Podemos intentará enmendar en este sentido la proposición de ley presentada el viernes pasado, pero sí afirmó que "la respuesta del Código Penal no puede ser la misma" en los casos en los que la malversación de dinero público lleva al "enriquecimiento personal" del malversador que en los que eso no ocurre.

Asens expresó así la posición de Unidas Podemos apenas unas horas después de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, abriera la puerta a estudiar con detalle la reforma del delito de malversación -por el que también se condenó a los principales líderes del procés- si ERC intentara modificarlo en el Congreso a través de una enmienda. La reforma de este delito, dependiendo de su contenido, podría servir para reducir las penas de inhabilitación de los dirigentes independentistas condenados, y también beneficiaría a otros sentenciados por malversación como el expresidente andaluz José Antonio Griñán.

Tal y como precisó Asens, lo que Unidas Podemos defiende no es la desaparición del delito de malversación, que "es fundamental para perseguir la corrupción" y "debe seguir existiendo". De lo que son partidarios los morados es de que el Código Penal diferencie entre los delincuentes que consiguen un "lucro personal" desfalcando las arcas públicas y los que son culpables de una malversación con la que, sin embargo, no se han enriquecido. Para estos últimos, planteó el presidente del grupo de Unidas Podemos, las penas deberían ser menores que los hasta ocho años de prisión con las que se castiga ahora mismo la malversación.

Los morados, no obstante, aún no tienen claro si presentarán una enmienda propia para modificar este delito junto a la sedición a través de la proposición de ley presentada el pasado viernes. "No lo descartamos", se limitó a apuntar Asens, que sí criticó que la actual redacción del delito de malversación del Código Penal "es un cajón de sastre" procedente de "una reforma del PP en 2015 que se hizo ad hoc para poder perseguir al independentismo". En concreto, esa reforma se aprobó tras la consulta de independencia del 9-N de 2014, tras la que el entonces president de la Generalitat, Artur Mas, no fue acusado de malversación.

Quien sí parece tener claro que intentará introducir la reforma de la malversación dentro de la iniciativa para reformar la sedición es ERC. Este lunes, el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró que "ahora toca abrir esta otra batalla en el ámbito de la utilización perversa de la malversación", y apostó por "revertir" la reforma del Código Penal de 2015 con el fin de que el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 no pueda encajar dentro de ese tipo penal. Eso es más de lo que plantea Unidas Podemos, que ha evitado pedir una modificación del tipo penal y únicamente ha apostado por rebajar las penas en algunos supuestos.