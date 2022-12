Cinco comandos imprescindibles que todo perro debería saber: "Adiestrarles no es obligatorio, pero facilita la convivencia"

La prueba de sociabilidad que se incluirá en la polémica y paralizada Ley de protección y bienestar animal está dando mucho de que hablar. Después de que la Real Sociedad Canina de España (RSCE) ofreciera su método para ser tomado de ejemplo, numerosos tutores de perretes han mostrado su preocupación al pensar que sus perros no serían capaces de superar tales pruebas.

Y es que, hasta ahora (y por el momento) no es obligatorio educar a los perros. Hay que pensar que, la obediencia mínima (como acudir a tu llamada) no necesita de entrenamiento y premios en todos los casos, a veces viene dada por el simple hecho de tratar bien a nuestros peludos.

Sin embargo, si es cierto que tener a un perro bien educado nos proporcionará más seguridad ante posibles situaciones en las que, tanto nuestro perro, como los animales de otras personas, puedan correr peligro. ¿Acaso no puede evitar una pelea un "quieto" bien enseñado?

Sonia Losada, profesora en activo del curso profesional de Educación canina y Adiestramiento de l'Escola d'oficis de Catalunya, conocida como Xila's Training, opina que "adiestrar a los perros no es obligatorio, pero ayuda y facilita la convivencia".

Cinco órdenes que tu perro debería aprender

Uno de los comandos más importantes que debemos enseñar a nuestros perros es a acudir a la llamada. De esta forma, podremos soltarles tranquilamente en el campo, la montaña o en el parque, con la seguridad de que, si le llamamos, nuestro compañero de cuatro patas volverá a nosotros.

"Primero debemos enseñarse su nombre y, una vez lo reconozca, incluiremos el comando de 'acudir' que puede ser cualquier palabra, como por ejemplo un 'ven' o un 'vamos'", explica Losada. "Cuando nos mire tras decir en voz alta su nombre, le mostramos el premio y cuando llegue hasta nosotros, se lo damos".

Además, la educadora canina insiste en que es importante utilizar siempre el nombre para, en caso de que tengamos más perros, no acudan todos. "También hará caso a la llamada de personas dentro del círculo de confianza, como pueden ser nuestro familiares o nuestra pareja o amigos".

Otro comando fundamental que nuestros perros deben conocer es la orden de "quieto". "Es muy útil sobre todo para cuando necesitamos ponerles el arnés o la correa", comenta Losada. "También en caso de que se rompa la correa o se escape".

Para enseñar a nuestro perro a que permanezca quieto, lo más fácil, según la educadora canina, es hacerlo desde una posición sentada o tumbada. "Le pides que se siente, le pides un quieto, esperas unos segundos y le das un premio", detalla. "Desde una posición no es imposible, pero es más complicado, porque se va a mover con más facilidad".

También, otro comando importante y que puede ser útil es el "suelta". "Nos sirve para cuando se meten algo en la boca que cogen del suelo durante un paseo o para que dejen de morder cualquier objeto que no queramos que se lleven a la boca", explica Losada.

"Para enseñarles este comando se practica con juguetes y, bajo ningún concepto debemos abrirle la boca a la fuerza", advierte la educadora canina. "Se le hace un gesto para que te den el juguete y les dices el comando. Siempre mostrándole un premio y, si te hace caso, se lo das".

Por otro lado, otra orden que nos ayudará a proteger a nuestros perros ante posibles atropellos es el sentado para cruzar la calle. "Sirve para que siempre paren en los pasos de cebra, ya que, aunque vayan atados, a veces las personas paran pero ellos tienen un margen de correa que les expone ante posibles atropellos", expresa Losada.

"Para enseñarles lo mejor es pedirles un sentado al llegar al paso de cebra, esperar a que pase el coche y después darle otro comando para cruzar", detalla. "Lo repetimos en todos los pasos de cebra, aunque no haya nadie y así el perro entenderá que no cruzamos si no le decimos el comando antes".

Por último, si somos de los que no queremos que nuestro perro se suba a nuestra cama o al sofá, podemos enseñarles a bajar. "Cogemos un premio, hacemos el gesto de señalar al suelo y, a la que sale el dedo índice para el suelo, disparamos el premio al mismo lado", explica la educadora canina.

"Si repetimos eso, llegará el momento en el que lo haga sin comida y cuando le digamos 'baja de ahí', por ejemplo, el perro baje y entienda que no tiene que subirse ni a nuestro sofá, ni a nuestra cama", concluye Losada.