Almeida pide a la Almudena "remar juntos" por los "débiles y desfavorecidos" ante la crisis

"Paraguas, paraguas, paraguas"... Desde las nueve y pico de la mañana un hombre vende escudos contra las balas de lluvia en la boca de metro de Opera. Metros más adelante, en la calle de Vergara -una de las arterias que conduce hasta la catedral de la Almudena- una mujer comercia con "ramos para la oferta floral" por "cinco euros". "Venga, que llegamos tarde", le apremia una señora vestida con mantilla negra a su marido, muy engalanado para la ocasión. Es día de misa grande, en honor a Santa María de la Almudena, y ni el temporal ni la festividad impiden que miles de madrileños hayan madrugado para acercarse a homenajear a su patrona.

Lo que sí ha obligado la lluvia es a celebrar la Santa Misa en el interior de la basílica, pese a que el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, tenía todo preparado para hacerlo a cielo descubierto en la explanada. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha sido uno de los primeros en llegar. "Le pediré a la Virgen por todos los madrileños; los mayores, los jóvenes; aquellos que no tienen trabajo; que tienen un problema de salud; que están desesperanzados... Para que entre todos rememos y salgamos adelante pese a las diferencias normales que nos puedan separar", ha avanzando sus intenciones en la renovación del último voto a la Almudena de su actual mandato.

Después, ha llegado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien el alcalde se ha saludado afectuosamente en medio de una nube de cámaras y micrófonos. La tensión vivida en las fiestas de la Almudena del año pasado también es agua pasada.

El alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se saludan a las puertas de la catedral de la Almudena Miguel J. Berrocal | Ayuntamiento de Madrid

De negro, con la medalla de la Virgen anudada al cuello, la regidora madrileña se ha defendido de la polémica suscitada a cuenta de su gestión de la sanidad pública. "No me parece que sea tan mala la videollamada y la videoconsulta teniendo en cuenta que la telemedicina es parte del futuro sanitario", ha comentado sobre la última controversia, la huelga indefinida de médicos de las urgencias de Atención Primaria en Madrid en protesta por el nuevo modelo puesto en marcha por el Gobierno regional en casi la mitad de estos centros de atención 24 horas.

Almeida tampoco se ha librado de polémicas ajenas al acto. En su caso, ha sido una mención a la calle del distrito de Latina dedicada al general Millán Astray -durante la conmemoración del centenario de le Legión de este miércoles- lo que ha levantado revuelo. "No hubo ninguna loa, y sí mención. Me limité a decir que en Madrid hay una calle en homenaje al fundador de la Legión, que además está ratificada por el Tribunal Superior de Justicia porque no está dentro del ámbito de la Ley de Memoria Histórica", ha querido zanjar ante la insistencia de la prensa.

También se han colado en la celebración los rumores sobre una posible lista conjunta entre el PP y -su actual socio de Gobierno- Ciudadanos a los comicios de mayo de 2023. Almeida lo ha descartado de plano, poniendo en valor que "todas" las encuestan ponen a su formación "a la cabeza" de la carrera por la Alcaldía. La aludida, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, lo ha corroborado diciendo que concurrirá como "liberal" a las elecciones. Eso sí, "lo de las siglas habrá que verlo", ha puntualizado en medio del proceso de refundación que atraviesan los naranjas.