Almeida niega "loas" a Millán Astray: "Me limité a decir que en Madrid hay una calle en homenaje al fundador de la Legión"

Miércoles 9 de noviembre, festivo en Madrid capital por la celebración del Día de Nuestra Señora de la Almudena. A la expectación normal que suele concitar esta cita religiosa se ha sumado un protagonista tan inesperado como polémico, el general Millán Astray. A las puertas de la catedral homónima -momentos antes de la misa en honor a la patrona de los madrileños- el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha negado taxativamente que este martes hubiera hecho "loa" alguna al fundador de la Legión durante un acto en homenaje del Cuerpo español.

Ante la insistencia de los periodistas, el primer edil ha querido zanjar: "No hubo ninguna loa, y sí mención. Me limité a decir que en Madrid hay una calle en homenaje al fundador de la Legión, que además está ratificada por el Tribunal Superior de Justicia porque no está dentro del ámbito de la Ley de Memoria Histórica". "Parece difícil hacer un homenaje a la Legión y no citar a su fundador, que tiene una calle cuya legalidad ha sido avalada por la justicia", ha agregado en relación a la controversia surgida en la tarde de este martes después de que el regidor popular reivindicara la existencia de una vía dedicada en nombre del militar en el callejero madrileño.

"En Madrid no hay acuartelamientos de la Legión, pero se le rinde tributo a lo largo y ancho de la ciudad; en Carabanchel, con la calle Millán Astray, al legionario Queija de la Vega, y la que recuerda su gesta y heroicidad", había manifestado Almeida apenas 24 horas antes entre los aplausos de los asistentes al acto de inauguración de la estatua en honor a la Legión.

El alcalde 'popular', José Luís Martínez-Almeida, descubre la placa, ubicada en el pedestal de la estatua que homenajea a la Legión RAFA ALBARRAN

Tras palabras, no tardaron en arreciar las críticas de la oposición, que esté miércoles tampoco han perdido oportunidad de cargar contra el primer edil. Con sorna, la portavoz socialista en el Consistorio de Madrid, Mar Espinar, ha pedido a la Virgen de la Almudena, que la "política municipal vuelva al Ayuntamiento" y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la misma "pasión" por la gestión de la ciudad que en su defensa al fundador de la Legión, Millán Astray. Más dura, su homóloga en Más Madrid, Rita Maestre, ha reprochado "las inaceptables palabras [de Almeida] en una ciudad democrática y moderna". Palabras, as su juicio, que demuestran una vez más que el alcalde "tiene una visión sesgada y antigua de esta cuidad y que no está a ala altura del cargo que representa".

Almeida, por su parte, tampoco se ha guardado nada en el tintero contra los reproches de sus opositores. ""Lo sorprendente es que se pongan como se ponen aquellos que no tienen ningún problema en pactar con Arnaldo Otegi, terrorista confeso, culpable y condenado, que se pongan como se ponen aquellos que no tienen ningún problema con aquellos que homenajean todos los años a Francisco Largo Caballero, golpista condenado, confeso, convicto, culpable de la muerte de miles de personas en 1934", ha largado en alusión velada al PSOE y los últimos pactos del Gobierno Central.

Para el popular, "la superioridad moral y la hipocresía de la izquierda hace que pongan el grito en el cielo porque en un acto de la Legión se mencione al fundador de la Legión, que tiene una calle antes de la Guerra Civil, pero se olvide que se homenajean a golpistas como Caballero o que se pacta la Ley de Memoria Democrática con un terrorista confeso y convicto".