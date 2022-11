El PSOE mantiene la incógnita de la candidata a Madrid: "Ella lo anunciará poco antes del 21"

El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha desvelado que la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en el proceso de primarias "lleva semanas formando un equipazo" y que el anuncio del paso a dar será desvelado por ella misma "pocos días antes" del 21 noviembre, cuando se abre el plazo para presentar candidaturas. A su llegada a la catedral de la Almudena, donde se oficia la Misa Mayor por la patrona de Madrid, Lobato ha vaticinado que con esa candidata la ciudad va a tener "una gran alcaldesa".

"Lleva semanas formando un equipazo y se va a centrar en limpiar la ciudad, en gestionarla con orden y en que haya un proyecto de futuro de ilusión, que Madrid signifique algo para los madrileños", ha destacado el líder de los socialistas madrileños.

Juan Lobato no ha querido contestar a si la candidata podría ser la titular de Industria y Turismo, Reyes Maroto, cuando ha sido preguntado por la prensa sobre si es una ministra. "Será ella la que en los próximos días, ya pronto, anuncie su candidatura, antes del 21 que es la fecha formal del inicio de ese proceso. Unos pocos días antes ella lo dirá", ha destacado.

La propia Maroto también ha evitado también este miércoles aclarar si competirá para ser candidata del PSOE, si bien ha admitido que no ha "tenido tiempo de pensar en candidaturas" y que, hoy por hoy, se dedica a su labor como ministra. "Estoy centrada en el día a día del ministerio, no he tenido ni tiempo de pensar en candidaturas. El trabajo que estoy haciendo me absorbe día a día", ha explicado.

"No es que me apetezca a mí. Todos los militantes estamos a disposición del partido, pero ahora me ocupa mi tarea como ministra. Vamos a esperar, todavía hay partido", ha apuntado en otro momento.

Mientras, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, no ha querido adelantar si dará el paso y se presentará a las primarias, pero da por hecho que este proceso tendrá lugar, esto es, que se presentará más de un candidato o candidata. "Estoy segura de que los militantes de mi partido elegirán a la mejor candidata o candidato posible en unas primarias", ha declarado Espinar a su llegada a la catedral de la Almudena.

La edil ha confirmado que no tiene conocimiento alguno de la identidad de esa potencial candidata apuntada ayer por Juan Lobato. Preguntada por la posibilidad de que sea la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha contestado que "no hay ninguna oficialidad aún en el nombre".