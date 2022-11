El 43% de los jóvenes no quiere que las minorías étnicas ocupen puestos de responsabilidad como alcaldías

El 42,7% de los jóvenes españoles no está a favor de que una persona perteneciente a una etnia minoritaria ocupe un cargo de responsabilidad como el de alcalde de su ciudad y el 25% se muestra abiertamente racista. Estas son algunas de las conclusiones del estudio 'Jóvenes y racismo', elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad y basado en un cuestionario en el que han participado 1.200 jóvenes de entre 15 y 29 años.

Los datos han sido presentados este martes por la directora general de la Fad, Beatriz Martín Padura, y por la subdirectora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Anna Sanmartín, que ha concluido que "mayoritariamente la gente joven se posiciona contra el racismo, pero hay muchos matices". Por ejemplo, el 60% de los jóvenes culpa a los medios de comunicación de la difusión de discursos racistas y el 49,7% culpa a los partidos de extrema derecha.

Sin embargo el 40,3% opina que la raíz de la xenofobia está en la falta de adaptación de las personas migrantes. Tres de cada diez encuestados afirman que los discursos racistas están motivados por la "creciente presencia de población inmigrante" y el 14% directamente no cree que haya discursos racistas en España, algo que desde la Fad se ha tachado de "negacionismo".

Tres de cada cuatro jóvenes "pone en valor la multiculturalidad", apoyando, por ejemplo, la cobertura universal del sistema sanitario y la atención a los menores no acompañados. Sin embargo, el 25% restante se muestra de acuerdo con afirmaciones racistas. Según la Fad, "se trata principalmente de hombres que se ubican en posiciones cercanas a la extrema derecha".

Si bien es cierto que predomina el apoyo a la atención sanitaria a inmigrantes, la multiculturalidad y la necesidad de reaccionar contra actitudes racistas, un sector de la juventud española (no mayoritario) entra en consenso entorno a afirmaciones de un marcado corte racista. Por ejemplo. La afirmación de que "la población gitana rompe la convivencia y carece de civismo" obtiene un grado de acuerdo medio (4,7 sobre 10) entre los encuestados. La declaración de que "el alumnado gitano baja el nivel educativo en las escuelas" muestra un acuerdo de 4,1 puntos sobre 10 y "las personas inmigrantes nos quitan el trabajo", un 3,5.

El pueblo gitano, especialmente discriminado

El pueblo gitano, según han recalcado las ponentes, es el que más discriminación sufre. Ejemplo de ello es el hecho de que el 24% de los encuestados no desea tener un vecino gitano ni está de acuerdo con que una persona gitana ocupe un cargo de responsabilidad en la oficina o en la docencia. El 25% de los jóvenes no está de acuerdo con que un gitano ocupe un puesto de policía y el 30% rechaza que una alcaldía pueda estar ocupada por una persona de etnia gitana. Por último, el estudio muestra que el 16,3% de los encuestados preferiría no tener una relación personal con personas de etnia gitana.

Desde la Fad se señalan dos tendencias principales en lo referido a la relación de las posiciones racistas y la diversidad percibida en el contexto cercano. Por un lado, en los barrios y los colegios con altos niveles de diversidad se observan más actitudes racistas. "Las dificultades materiales en los barrios y la escuela pueden ser motores del racismo", indica Anna Sanmartín en este sentido. Según afirma, la competitividad que provoca la falta de recursos es un factor importante para explicar el racismo en los barrios más desfavorecidos. Sin embargo, cuando la diversidad entra en los grupos de amigos ayuda a reducir considerablemente las actitudes racistas.

Los inmigrantes del África subsahariana son los que tienen mayores dificultades para integrarse, según perciben los jóvenes encuestados, seguidos de los inmigrantes marroquíes.

La mitad de los jóvenes han visto conductas racistas

La investigación analiza los porcentajes de jóvenes que dicen haber sido testigos de violencia o comportamientos racistas, las personas que la han sufrido y las personas que admiten haberla ejercido. El porcentaje de jóvenes que afirman haber presenciado distintas formas de racismo es de entre el 32,6% para agresiones físicas y el 49,8% para burlas o insultos en redes sociales.

El porcentaje de personas que las ha sufrido va del 14,4% en el caso de agresiones físicas al 24,3% en el caso de burlas o insultos en espacios públicos presenciales. El 5,7% de los jóvenes las ha ejercido en el caso de agresiones físicas y el 15,1% ha desplegado actitudes de desconfianza ante minorías. Unos datos que la Fad ha calificado de "preocupantes y significativos".

Los porcentajes de quienes han tenido comportamientos violentos son mucho más elevados entre quienes los han sufrido (más del 20%) que entre quienes no los han sufrido (en torno al 10% en actitudes de desconfianza y menos del 5% en otro tipo de comportamientos racistas). Según la Fad, estos resultados "son muy relevantes ya que manifiestan la importancia de lo que se podría considerar una espiral de discriminación".