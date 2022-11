Jorge Javier Vázquez alerta sobre Kiko Hernández: "Debemos preocuparnos"

Poco acostumbrado a ser él el protagonista de la noticia, Kiko Hernández se ha situado últimamente en el foco. Primero, por su evidente cambio físico tras pasar por quirófano para un injerto capilar y tomarse más en serio el gimnasio; después, por unas fotografías junto al actor Fran Antón de las que tuvo que dar buena cuenta en Sálvame; y, por último, el préstamo de algo menos de 100.000 euros que le hizo hace años Belén Rodríguez y que recientemente ha salido a la palestra.

Noticias que han puesto al límite al colaborador con una actitud que ha llamado mucho la atención entre sus compañeros. Hasta Jorge Javier Vázquez ha reaccionado a ello, lanzando un contundente mensaje.

"No está haciendo frente a una realidad y no lo entiendo. A mí lo que me preocupa de todo este asunto es: '¿qué coño le pasa a Kiko?'. No lo sabemos nadie, sinceramente", reflexionó en el Deluxe.

Además, el presentador manifestó su preocupación por el momento que podría atravesar Kiko: "No sé si como amigo... Entra aquí y no nos cuenta nada... Ya como compañero de trabajo me preguntó qué le está pasando. Debemos preocuparnos por Kiko, no por las fotos", dijo, haciendo referencia a las imágenes del madrileño con el citado actor.

Además, el de Badalona aseguró que no reconoce a Kiko Hernández y que desconoce qué le puede estar ocurriendo, pero, a la vez, lanzó una seria alerta sobre él: "Debemos preocuparnos", manifestó, avisando al resto del equipo, en tono muy serio.