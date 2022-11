Difícil tarde para Kiko Hernández este miércoles en Sálvame. El veterano colaborador tuvo que hacer frente a dos informaciones, una de unos testigos, que acusaron al madrileño de llevarse 3.600 euros de ropa a cambio de una colaboración en un conocido centro comercial del centro de Madrid, y otra que destapaba un supuesto problema económico del pasado.

En cuanto a lo segundo, el colaborador aseguró que "nunca" ha pedido "dinero a nadie", a raíz de una información de que habría pedido prestados unos 100.000 euros a alguien de Sálvame y habría tardado mucho en devolver el préstamo.

Según se dio a conocer, hace siete años, Kiko tuvo una inspección de Hacienda en la que le reclamaban más de 700.000 euros. En ese momento, se acababa de comprar una casa y tenía otras cuatro hipotecas más.

Como solución, Hernández se planteó pedir un préstamo al banco, pero una "gran amiga", que luego se supo que era Belén Rodríguez, le dijo que no lo hiciera: "En ese momento me dijo que tenía un remanente y que me lo dejaba ella", contó.

Entonces, la tertuliana le dejó algo menos de 100.000 euros. "Está orgullosa de haberlo hecho y lo volvería a hacer", leyó Jorge Javier Vázquez, en referencia a un mensaje que ella misma le había dejado en el móvil en el que confirmaba esta información. "Y yo, en siete años que me he recuperado estupendamente, le dejaría eso y el doble", respondía Kiko, visiblemente emocionado.