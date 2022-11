Jorge Javier Vázquez denuncia en la Policía "chantajes y extorsiones": "Es durísimo"

Sálvame abordó este miércoles la polémica causada por unas fotografías de Rafa Mora de fiesta, cuando, según contó él mismo, vivió una situación complicada en un after, tras coger su copa de una mesa y empezar a encontrarse mal y a perder el control: "Se me durmieron las piernas, sentía que me desplomaba", narró el tertuliano.

Entonces, Jorge Javier Vázquez tomó la palabra para denunciar que, en ocasiones, estas imágenes se utilizan para extorsionar.

"A mí me ha pasado y me han intentado chantajear con eso, es una cosa durísima", desveló el presentador catalán. "Yo he tenido que denunciarlo a la Policía por chantaje y extorsiones", indicó.

Entonces, detalló lo que le había ocurrido. "Entiendo lo que le pasa a Rafa, y el sentimiento de vulnerabilidad en este tipo de situaciones. Entiendo la reacción de su madre y sé que empezarás a vivir con unos miedos", dijo el comunicador catalán.

Según desveló Fiesta, las imágenes de Mora mostrarían al tertuliano "pasado de copas" durante una salida nocturna. "Se había tomado un par de copas de agua con misterio. Él nunca se ha sentido así, se sentía muy raro y no descarta que le echaran alguna sustancia que le sentó mal", desveló Iván González, amigo del valenciano.