Podemos presenta a sus candidatos electorales y trata de proyectar fuerza frente a IU: "Hemos conseguido más que cualquiera en 80 años"

Podemos da por oficialmente iniciada la precampaña para las elecciones locales y autonómicas de mayo del año que viene. Este viernes, la formación morada presentó a sus candidatos para esos comicios en un acto en Madrid con el que Podemos dio inicio a su Universidad de Otoño, un conjunto de mesas de debate que tendrá lugar durante todo el fin de semana. Los encargados de presentar el evento fueron la secretaria de Organización del partido, Lilith Verstrynge, y el portavoz parlamentario Pablo Echenique, que quiso lanzar un mensaje de cara a las negociaciones con IU que comenzarán ahora para conformar listas conjuntas y aseguró que Podemos es imprescindible como líder de la alianza porque "ha conseguido más que ninguna fuerza de izquierdas en 80 años en España".

Echenique y Verstrynge estuvieron acompañados en el escenario de la Universidad Complutense de Madrid por varios de los recién nombrados candidatos: Alejandra Jacinto (Comunidad de Madrid), Héctor Illueca (Comunidad Valenciana), Noemí Santana (Canarias), Jesús Santos (Madrid ciudad), Lucía Muñoz (Palma) y Olaya Suárez (Gijón). Estos seis son solo una pequeña parte de los dirigentes escogidos en las primarias que se han celebrado durante la última semana, aunque no necesariamente encabezarán las listas en sus comunidades y ciudades: eso dependerá de los acuerdos que alcance Podemos con IU y de quién se pacte para liderar cada papeleta.

Precisamente el acto de este viernes pretendió no solo dar a conocer a los candidatos, sino especialmente proyectar fuerza en un momento en el que está en juego el equilibrio de poder en el espacio a la izquierda del PSOE, dado el enfrentamiento de Podemos con Yolanda Díaz y con IU. Verstrynge aseguró expresamente que los morados quieren "liderar ideológica y políticamente el espacio de la izquierda", y Echenique hizo un discurso netamente centrado en defender el papel del partido morado desde que surgió en 2014 y que asegurase que "ha conseguido más que ninguna fuerza de izquierdas en 80 años en España". Incluido, aunque el dirigente no lo señaló, IU, con la que Podemos negociará a partir de ahora las candidaturas conjuntas.

"Nosotros no agachamos la cabeza y regalamos un Gobierno de Rivera con Sánchez, aunque se nos intente quebrar mediáticamente, nos negamos a cometer esa infamia. Nosotros no dejamos que nos quiebren mediáticamente para aceptar una posición testimonial en el Gobierno en verano de 2019, con Pablo [Iglesias] vetado y sin el Ministerio de Trabajo. Nosotros no aceptamos un veto y una cacería a una magistrada honesta [Victoria Rosell] al CGPJ por parte del mismo partido que la intentó meter en la cárcel conspirando con un juez delincuente y fabricando pruebas falsas", enumeró Echenique precisamente una semana después de que Podemos esquivara por los pelos una profunda crisis con Yolanda Díaz por su papel en la negociación del órgano de gobierno de los jueces.

La reivindicación de Podemos como la fuerza clave del espacio a la izquierda del PSOE que realizó Echenique llega en un momento de desencuentro con IU. El choque comenzó hace unos meses, cuando las negociaciones para conformar una lista única para los comicios autonómicos de Andalucía estuvieron a punto de irse a pique por que tanto Podemos como IU tenían intención de colocar a su candidato como número 1 de la lista para las autonómicas. Los morados acabaron perdiendo esa pugna, entre otras cosas porque consideran que IU hizo una pinza con Más País (el partido de Íñigo Errejón) para orillarles e incluso que actuaron con malas artes para dejarles jurídicamente fuera de la coalición Por Andalucía.

Desde entonces, las relaciones se han mantenido frías y se han producido choques como la destitución del secretario general del PCE, Enrique Santiago, como secretario de Estado de Agenda 2030, el segundo puesto en importancia del Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra. Y el último roce se produjo la semana pasada, cuando IU se alineó claramente con Díaz en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), unas negociaciones que Podemos quería romper si Victoria Rosell era vetada por el PP para ser vocal del órgano frente a la postura de la vicepresidenta, quien estaba dispuesta a elegir a otra candidata y dejar fuera a Rosell a condición de que los populares firmasen.