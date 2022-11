Cuando se habla de autismo, mucha gente tiene en mente a niños y adolescentes, como si, tras esas etapas de la vida, el autismo desapareciera por arte de magia. Los que conviven con él, ya sea de manera directa o indirecta, saben que eso no es así y el que autismo es una condición de por vida que, como cualquier otra, cambia a lo largo de las distintas etapas vitales. Para concienciar sobre esta realidad, Autismo Madrid organiza desde la Jornada Vida adulta en el autismo, que este año ha puesto especial énfasis en la vejez. Uno de los ponentes, Guillermo Benito Ruiz, Técnico de Investigación y Transferencia del Conocimiento de Confederación Autismo España, nos habla del autismo en esta etapa y de nuevos retos y necesidades que se generan.

Entre un 75 y un 90% de las personas con autismo están desempleadas. ¿Por qué ocurre esto?Efectivamente, es el colectivo con discapacidad que tiene más dificultades de acceso al empleo. Es un fenómeno complejo y todavía estamos estudiando por qué ocurre, pero en general, podemos decir que hay una falta de adaptación del sistema educativo de cara a preparar a las personas con autismo hacia el mundo laboral. Por ejemplo, los programas de formación dual, que en otros casos están teniendo buenos resultados, en el caso del autismo no están tan desarrollados, no hay una ‘traducción’ y unas prácticas de éxito, que en otros colectivos sí que se han desarrollado más. En cuanto al marco normativo para el empleo y discapacidad, no hay uno específico para autismo. Y a otro nivel, más difícil de medir, también hay una serie de prejuicios y de ideas preconcebidas que, en el caso del autismo, quizás sean una dificultad añadida. Convergen varias cosas, pero, en general en la discapacidad y el empleo tenemos una tarea pendiente como sociedad, porque el trabajo es algo que contribuye al bienestar, a la autonomía, al desarrollo personal… es muy necesario que todos tengamos acceso.

Comparados con los diagnósticos en niños o adultos jóvenes, ¿hay pocos ancianos diagnosticados con autismo?Muchísimos menos, pero no quiere decir que no haya personas autistas de avanzada. Ahora, gracias a que tenemos unos sistemas educativo y sanitario universales, tenemos la posibilidad de identificar señales de sospecha y poder llevar a cabo un diagnóstico. Por eso hoy es difícil que un niño o niña con rasgos autistas pase desapercibido, pero hace décadas no era así. En la mayoría de casos de personas con autismo, si tenían una discapacidad intelectual asociada, se consideraba únicamente la discapacidad intelectual, no se profundizaba.



Progresivamente, según nos hemos ido dotando de recursos, hemos sido capaces de reconocer esta realidad, de modo que ahora mismo vemos un porcentaje en la infancia muchísimo mayor que en edades adultas. No quiere decir que no haya adultos autistas, simplemente quiere decir que no hemos sido capaces de identificarlo en su momento.