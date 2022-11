Planes para el fin de semana: el verdadero Oeste en Legazpi y Nápoles en el Prado

Los planes para este fin de semana incluyen una exposición de artistas españoles en Nápoles a principios del siglo XVI; una obra de teatro que nos traslada al actual Oeste norteamericano; un festival de cine infantil consolidado; dos actuaciones de jazz en el Pavón; una confesión teatral que denuncia el acoso escolar; y actividades científicas para todas las edades.

1. Teatro. 'True West' de Sam Shepard en las Naves del Español

Kike Guaza y Tristán Ulloa en 'True West' de Sam Shepard Javier Naval

Dos hermanos aparentemente antagónicos haciéndose cargo por unos días de la casa de su madre, a unas millas de Los Ángeles, abocados a convivir tras un tiempo sin verse. True West es la obra del actor y autor teatral Sam Sheppard (1943-2017) que se representa en las Naves del Español en Matadero, un lugar en el que bien podría rodarse un western crepuscular, en esas amplias calles poco iluminadas a última hora de la tarde.

Tristán Ulloa y Kike Guaza interpretan a Lee y Austin en un juego de poder alternativo que desnuda dos trayectorias vitales divergentes, confluyendo en una mesa camilla y una máquina de escribir. Cada cual envidia la posición del otro en una extraña fraternidad de la que sólo puede huirse por unas horas en coche.

Se trata, en último término, de la pugna entre dos narradores, dos creadores de mundos plasmados en papel. Entre el guión de una vida imaginada, vislumbrada cómodamente desde una ventana; frente a una historia en la que el polvo del desierto ha penetrado hasta el tuétano, porque se ha vivido o porque un rostro surcado de arrugas te la ha contado de primera mano. El sucedáneo que surge de la seguridad impoluta, frente al auténtico Oeste norteamericano, descarnado y autodestructivo.

Tristán Ulloa en 'True West' de Sam Shepard Javier Naval

El texto de Sam Sheppard posee la autenticidad, el pausado pulso de los diálogos, la escueta potencia de los grandes narradores norteamericanos. El 'bourbon' corre desde el primer minuto, deteriorando poco a poco esa cocina donde se cuecen todos los desencuentros de una familia.

Como afirma Eduardo Mendoza en sus comentarios a la adaptación, "True West es una comedia de espejos. Dos hermanos que rivalizan de un modo brutal e infantil, y se enfrentan, porque se admiran y se desprecian el uno al otro, quizá porque se odian o quizá porque se quieren".

Escenografía de Sebastià Brosa para 'True West' Adolfo Ortega

Escenas de una redondez formal impecable se suceden delimitadas por leves movimientos de telón y un oscurecimiento que llega junto a una evocación musical. El trabajo de los dos actores citados es portentoso en su evolución, al que se añade el también estimable de José Luis Esteban y la colaboración especial de Jeannine Mestre, todos dirigidos con gran acierto por Montse Tixé. ¡No se la pierdan!

2. Arte. 'Otro Renacimiento. Artistas españoles en Nápoles'

'San Sebastián' (1525) de Diego de Siloe iglesia parroquial de la Visitación de Nuestra Señora (Burgos)

El Reino de Nápoles fue uno de los puntos de conflicto entre España y Francia a finales del siglo XV, cuando el rey francés Carlos VIII conquistó esta zona del sur de Italia en 1494. La audacia militar de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, lo recuperó para el Reino de España en 1503, sin apenas despeinarse. A partir de ese momento, se inició una etapa de actividad política y religiosa en Nápoles, que propició la llegada de artistas españoles buscando también una puerta de acceso natural al resto de la península itálica, con sus múltiples polos de atracción: Roma, Florencia, Milán, etc.

Este momento clave certifica el alejamiento de la tradición gótica y la asunción de un estilo influido por el Renacimiento, transición que inspira la magnífica exposición temática que presenta el Museo del Prado: Otro Renacimiento. Artistas españoles en Nápoles a principios del Cinquecento, con el patrocinio en exclusiva de la Fundación BBVA.

San Juan Bautista. Pedro Fernández (Óleo sobre tabla) The Norton Simon Foundation

De la exposición quiero destacar un par de presencias de gran interés. En primer lugar la de Pedro Fernández, pintor murciano con estilo severo, de gran expresividad, del que podemos ver Adoración de los pastores, Descanso en la huida a Egipto, Camino del Calvario -ninguna de ellos con derechos para incluir una imagen en esta reseña-, y también el magnífico -aunque incompleto- Retablo de la Visitación, llegado desde el Museo de Capodimonte de Nápoles, repleto de detalles. Gran oportunidad para ver reunidos algunas de sus obras, que causaron gran sensación en su momento.

La escultura es otro de los atractivos de la exposición y aquí reluce la figura de Diego de Siloe, en quien algunos expertos advierten una combinación del estilo poético de Leonardo da Vinci, la gracia de Rafael Sanzio -del que se expone el cuadro que encabeza estos planes- y el poder expresivo de Miguel Ángel. Desde luego, el San Sebastián que sirve de reclamo para esta muestra y vemos en la cabecera, posee detalles de esas influencias.

No puedo dejar de proclamar -por si existía alguna duda- que tenemos el mejor museo del mundo. Así de claro. Más allá de la calidad y enjundia de las piezas seleccionadas, la armonía con que se expone el conjunto de obras (iluminaciones, pintura de superficies, espacios creados ex profeso, distribución de las obras) resulta sencillamente magistral. El catálogo editado es otra muestra de la excelencia de nuestra pinacoteca y quizás sea buen momento para pedirlo a los Reyes de Oriente.

3. Teatro. 'Para acabar con Eddie Bellegueule'

'Para acabar con Eddie Bellegueule' de Édouard Louis LaJoven

El escritor Édouard Louis vivió en primera persona las experiencias y sensaciones que se relatan en Para acabar con Eddy Belegueuele, su primera novela, de la que se extraería la adaptación que ahora se puede ver en el Teatro de la Abadía. Un día a día penoso en el que la condición homosexual de un chaval comienza a despertar y divulgarse en un ambiente rural muy hostil. Los hechos se narran directamente al público por parte de los dos únicos actores que protagonizan la función, que alternan el papel de Eddy y el resto de personajes. Esa mirada directa a los espectadores viene cargada de frescura, pese a lo lamentable de las situaciones, gracias al empeño de los actores Julio Montañana Hidalgo y Raúl Pulido Jordá.

Estas representaciones se enmarcan en la iniciativa LaJoven, un proyecto teatral de profesionales de las artes escénicas y de la comunidad docente de Secundaria y Bachillerato que sirve como espacio laboral para jóvenes artistas, gestores y técnicos. La misión es extender el amor por la cultura e incorporar a los públicos jóvenes al teatro a través de la dramaturgia contemporánea.

"De mi infancia no me queda ningún recuerdo feliz. No quiero decir que no haya tenido nunca, en esos años, ningún sentimiento feliz o alegre. Lo que pasa es que el sufrimiento es totalitario: hace desaparecer todo cuanto no entre en su sistema. En el pasillo aparecieron dos chicos: uno, alto y pelirrojo; otro, bajo y encorvado. El pelirrojo alto escupió: ¡Toma, en toda la jeta!" Es un crudo fragmento de la obra-confesión.

Una escena de 'Para acabar con Eddy Bellegueule' LaJoven

El ritmo es vivo y los recursos múltiples, de modo que la función se vive con intensidad, sin respiro. Sus relaciones familiares y escolares, así como la titubeante iniciación sexual y algunas tentativas posteriores, se relatan sin pudor. Ello produjo, en el público joven con el que asistí a la función, reacciones bastante elocuentes. Se trata de asuntos escabrosos, pero resultó sonrojante que los actores tuvieran que plantar cara a algún gracioso que desde la butaca se pasó de listo. No obstante, en el coloquio posterior que suele acompañar estas funciones escolares, se extrajeron consecuencias de lo expuesto en la obra y lo sucedido entre los espectadores. Así ha de ser.

La mayoría de estudiantes se comporta correctamente en el teatro y así me consta. Algunos hasta se informan con 20minutos y unos pocos siguen estos Planes que elaboro cada semana, cosa que hago pensando también en ellos. A los jóvenes interpela especialmente esta obra que sería provechoso pudiera girar por España, tratando los problemas de acoso escolar e intolerancia que debemos erradicar entre todos.

Gerardo Vera había decidido montar esta función, al reconocer que el texto le había impresionado, pero su muerte frustró el propósito. Afortunadamente, el proyecto fue retomado por José Luis Arellano, pupilo del director y escenógrafo, quien dirige estas funciones como homenaje póstumo. Estará en el Teatro de la Abadía hasta el 14 de noviembre.

4. Cine infantil. Mi primer festival para niños de 2 a 12 años

Fotograma de la película 'Oink' de Mascha Halberstad A Private View, Viking Film

Del 5 al 20 de noviembre regresa a Madrid el Certamen internacional de cine infantil ‘Mi primer festival’, con una cuidada selección de 116 películas provenientes de distintas partes del mundo, orientadas a niños de 2 a 12 años. Desde Canadá hasta Noruega, más de 28 países serán representados en esta nueva edición de la que Japón será el país invitado con una sesión de cortos, dos largometrajes y un taller provenientes del país nipón.

Dentro de la sección competitiva de largometrajes, encontramos cinco películas que se disputarán los votos de los pequeños espectadores, así como del jurado adulto. En el ámbito de la animación tendremos lo siguiente:

Oink, de la directora holandesa Masha Halberstad. El Pequeño Nicolás, fiel a las ilustraciones de Sempé y que se llevó el Cristal a mejor película en la última edición del festival de Annecy. La belleza de la vida, una pieza coral china compuesta por siete historias realizadas por diferentes artistas.

Como representante del género documental, la muestra presenta Gabi, de los 8 a los 13 años, de Engeli Broberg, que narra la vida de Gabi a lo largo de un lustro, poniendo en duda las ideas preconcebidas sobre el género, la norma y el derecho a ser quien uno quiera. Y como colofón de esta sección, encontramos Yuku y la flor del Himalaya, una pieza de animación musical dirigida especialmente a los más pequeños de la familia.

También habrá cortometrajes como La reina de los zorros de Marina Rosset, premiado por el jurado en Annecy; Solo en el ascensor, un divertido trabajo de stop motion realizado por la griega Anastasia Papadopoulou; o la tierna obra de Anya Ru Papá es grande, yo soy pequeña.

Una sesión de Mi Primer Festival Cedida

Además, en línea con la filosofía del festival de ofrecer contenidos de calidad y de valor artístico y pedagógico, los cortos se encontrarán divididos por categorías según la edad recomendada para su visionado, para que se pueda disfrutar de contenidos acordes a su etapa vital. La programación se ofrecerá en los cines Mk2 Cine Paz de la calle de Fuencarral.

5. Jazz. Lizz Wright y The Bad Plus en Villanos del Jazz



The Bad Plus actúa en el Teatro Pavón dentro del ciclo Villanos del Jazz Cory Dewald

Villanos del Jazz continúa su programación que tiene al Teatro Pavón como epicentro de sus actividades, en La Latiina. Cascorro va a seguir desfilando a ritmo de jazz durante este mes de noviembre gracias a conciertos como los que se anuncian este fin de semana:

Lizz Wright está enraizada en el gospel y presenta un jazz vocal exquisito con barniz soul. En su álbum de 2010 Fellowship incluía piezas de Jimi Hendrix, Eric Clapton y Gladys Knight. "Yo quería hacer algunas canciones de donde provengo, un poco de gospel puro, pero también tenía algunas otras cosas, que también entiendo como sagradas, que quería compartir."

Según The New York Times, es la heredera de una "línea directa que va de Odetta hasta Tracy Chapman, cantantes que tienen como fuente primigenia la tradición espiritual afroamericana". Su último disco, Holding Space, apareció este año y recoge una actuación en vivo grabada en Berlín, con una formación de teclado, guitarra, bajo y batería, similar a la que presentará este viernes 4 en el Teatro Pavón.

The Bad Plus es un grupo de jazz con una acusada tendencia a encontrar conexiones con el rock y el pop, y tras más de veinte años a sus espaldas ha optado por reorganizar su composición prescindiendo del piano, por tender un puente entre el jazz de vanguardia y el rock. Han grabado versiones de clásicos de Nirvana, Pink Floyd, Ornette Coleman, Pixies, Tears for Fears, Neil Young o David Bowie, en su trece álbumes desde 2000, el año de su fundación en Minneapolis.

Ahora se han reconvertido en cuarteto, tras la marcha del pianista Orrin Evans, quedando conformados por el bajista Reid Anderson, el batería Dave King (ambos miembros fundadores), el saxo tenor Chris Speed y el guitarrista Ben Monder. Llegarán el domingo 6 a Madrid para presentar su primer disco con esa formación, titulado The Bad Plus, publicado hace un par de meses.

6. Ciencia. Semana de la Ciencia y la Tecnología

Estudiantes en un laboratorio Cristina Delgado (CSIC)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) celebra la XXII edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología con actividades gratuitas, presenciales y virtuales, que se desarrollarán durante el mes de noviembre. Están dirigidas a público general pero también a grupos escolares, que tendrán que concertar la reserva a través de sus colegios respectivos, si se realizan en horario escolar. Algunas de ellas no se celebran este fin de semana, pero dado que las plazas son limitadas, aquí las dejo para que cada cual elija cuál le motiva más y reserve plaza (ver información en los enlaces):

Una yincana científica llamada Las notas perdidas de Rosalind Franklin, organizada por el Centro Nacional de Biotecnología. Tratará sobre el hallazgo de la estructura del ADN, la molécula que codifica todas las características de los seres vivos.

El Museo de Ciencias Naturales albergará actividades de la Semana de la Ciencia Museo Nacional de Ciencias Naturales

El Museo Nacional de Ciencias Naturales acoge otra yincana científica, dirigida a estudiantes de Primaria (3º a 6º), que podrán adentrarse por las salas del museo para descubrir un tesoro mientras aprenden microbiología, química y física. Será la semana próxima.

El mismo museo ofrece también como actividad estrella un juego de mesa inspirado en el Cluedo titulado El misterioso caso del brote de leishmaniosis de la Comunidad de Madrid. Los estudiantes descubrirán quiénes son los implicados en el mayor brote de esta enfermedad en Europa hasta la fecha y que tuvo lugar en una residencia de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el Centro Nacional Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), en Madrid, ha preparado un First date agrícola, una actividad donde el público asistente aprenderá que cada suelo y clima son distintos para usos agrícolas.

Actividades sobre Biología en la Semana de la Ciencias César Hernández

Influencers del cáncer: cómo pillarlo infraganti es el título del taller que impartirá un equipo del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. El taller tendrá tres mini-experimentos que se completarán por grupos, para distinguir las células que son cancerígenas y aplicar un tratamiento.

El CIB-CSIC presentará Jugando con la ciencia. Juegos de mesa científicos, una actividad en la que participantes de cualquier edad o nivel de conocimiento se sentarán en torno a una mesa con diferentes juegos.

Un grupo de investigadores del INIA-CSIC impartirá el taller Epidemias y pandemias: conviértete en el virus más peligroso, que consistirá en varios juegos donde los participantes aprenderán a calcular la capacidad de propagación de un virus.

El juego de mesa Uno químico, creado en el Instituto de Química Orgánica organizan un campeonato de un juego de baraja sobre la tabla periódica de los elementos químicos. Previamente se ofrecerá una conferencia sobre el tema.

En definitiva, multitud de propuestas dirigidas a todos los públicos, entre las que se encuentran jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, exposiciones virtuales, conferencias, ferias y rutas científicas, yincanas, talleres, escape rooms, juegos de mesa.