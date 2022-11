La víctima del crimen de Valencia de Alcántara ya había denunciado por violencia de género al presunto asesino, aunque luego se archivó

La denuncia por violencia machista que existía contra el autor confeso de la muerte este martes de su mujer, de 30 años, en Valencia de Alcántara (Cáceres), había sido archivada hace unos cinco meses "posiblemente" por la retirada de la misma, ha informado el nuevo delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza.

Tras ser nombrado ayer en su cargo, después de la dimisión por motivos de salud de su antecesora, Yolanda García Seco, Mendoza se ha desplazado esta mañana hasta la citada localidad cacereña, limítrofe con Portugal, que se ha despertado conmocionada tras el asesinato machista ocurrido de madrugada.

Sobre las 00.25 horas de este martes, el presunto autor, de 41 años, llamó por teléfono al puesto de la Guardia Civil de Valencia de Alcántara para comunicar que había matado a su pareja en el domicilio de ambos, donde se encontraba también el bebé de catorce meses que tenían. Hasta la vivienda en la que ocurrieron los hechos se desplazaron los servicios sanitarios, que intentaron sin éxito reanimar a la mujer, y los guardias civiles, que detuvieron al supuesto autor.

Según Francisco Mendoza, el hombre, que "efectivamente reconoció ser autor de la muerte", ya ha sido trasladado hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, donde presta declaración a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas 48 horas.

El detenido, que tenía antecedentes por violencia de género con la víctima, había sido incorporado al sistema de vigilancia Viogén, pero ya no figuraba en él tras determinarse el archivo de la denuncia que se había puesto contra él. El delegado del Gobierno en Extremadura, en declaraciones a los medios, ha indicado que el sistema de vigilancia se mantuvo aún un tiempo, tras archivarse la denuncia, "pero no se observó ningún elemento que exigiera una actuación preventiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Mendoza no ha querido relevar la nacionalidad de la pareja, porque ha manifestado que "es indiferente la procedencia, la nacionalidad, la raza o cualquier otra circunstancia familiar". Sí ha reconocido, no obstante, que se mantienen contactos para tratar de localizar a algún familiar del bebé de la pareja, que ha sido llevado a un centro de menores de la Junta de Extremadura hasta que alguien de la familia de la madre puede hacerse cargo de él, tal y como tendrá que determinar la Fiscalía de Menores, a la que se ha dado traslado del caso.

Tampoco ha querido el delegado del Gobierno aclarar ninguna circunstancia sobre el crimen y se ha limitado a afirmar que se trata de una "muerte violenta", cuyas causas tendrá que determinar el Instituto de Medicina Legal, adonde se ha trasladado el cuerpo para la preceptiva autopsia.

En ese sentido, ha insistido varias veces en que no se pueden hacer públicos datos de la investigación porque esta sigue abierta y dirigida por la autoridad judicial. Mendoza no ha querido, ni siquiera, dar el nombre de la víctima, a pesar de que una periodista ha insistido en conocerlo por la propia dignidad de la víctima. "Esta mujer no es un número; ninguna de las mujeres asesinadas son un número y creo que la dignidad de la víctima se logra preservando su anonimato y su derecho a la intimidad, incluso una vez después de muerta", ha argumentado.

Preguntado también sobre si la mujer asesinada estaba bajo control psicológico o psiquiátrico, ha insistido en que no van a facilitar ninguna información que pueda afectar al desarrollo de la investigación referida a la víctima ni al autor confeso.

Por su parte, el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, ha aclarado que la pareja vivía desde hace algunos años en el pueblo y ha anunciado que, tras una junta urgente y extraordinaria de portavoces, se han convocado tres días de luto oficial en la localidad, así como una concentración en las puertas del Ayuntamiento esta tarde a las 19.00 horas. Ha reconocido que este municipio tranquilo, fronterizo con Portugal y de menos de 6.000 habitantes, se encuentra consternado por el suceso.

Si se confirma como asesinato machista, esta muerte elevará a 36 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y a 1.166 la cifra desde 2003, cuando comenzaron los registros.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.