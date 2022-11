Los vecinos de Gijón están consternados por lo que ha ocurrido en las últimas horas en la localidad: la Policía Nacional hallaba, en torno a la media noche de este domingo, el cadáver de Olivia, una niña de 6 años en su casa. Al lado de la menor se encontraba la madre, quien ha sido detenida en su vivienda de alquiler en el barrio de El Llano de la ciudad asturiana.

La Policía había sido alertada sobre las 23:00 horas de este domingo al recibir una llamada de familiares de la víctima, que alertaban de la desaparición de ambas al no conseguir contactar con la madre. No obstante, no los efectivos no pudieron acceder a la vivienda hasta pasada la media noche.

Causa de la muerte

Cuando los agentes entraron a la vivienda se encontraron con una escena desoladora: la niña fallecida tendida en la cama junto a su madre. En ese momento detuvieron a la mujer, de 48 años, quien indicó haber tomado pastillas, motivo por el que fue evacuada al centro hospitalario Jove de Gijón para observación.

Olivia ya se encontraba fallecida al llegar los efectivos de la Policía, por lo que no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Fuentes policiales sospechan de que la menor podría haber llevado "varias horas muerta", siendo la causa la ingesta de barbitúricos, que se utilizan como sedantes del sistema nervioso central.

Las primeras investigaciones apuntan a que, presuntamente, la menor pudo haber sido asesinada por la madre, quien seguía con vida y fue desplazada al hospital por haber ingerido pastillas. Después de haber pasado la noche atendida por los facultativos del centro sanitario, este lunes ha sido trasladada a la Comisaría Nacional de Gijón.

La madre acababa de perder la custodia

Los padres de la pequeña estaban separados, por lo que la madre vivía con su hija en dicho piso desde el pasado verano. Sin embargo, unas vecinas de rellano han comentado que solo la habían visto en tres o cuatro ocasiones, en las que mostró un comportamiento "muy distante".

Por su parte, el padre de la menor, Eugenio García, reside en Segovia y, según ha explicado, el pasado viernes había conseguido la custodia de la niña "después de luchar cinco años". Hacía dos días le había entregado la hija a su expareja tras pasar algunos días juntos, y la iba a volver a recoger este martes para llevarla a vivir con él de forma definitiva.

"No os imagináis lo que es perderla", ha expresado el progenitor frente al portal donde vivía la menor con su madre, a donde acudió para despedirse de la pequeña: "Solo quería decir adiós a mi hija". "Esto es una pena, esto no va ni de hombres ni de mujeres, esto va de que no pueden hacer esto a un niño, por Dios", ha agregado.

García ha asegurado, además, que no fue él quien llamó a la Policía y ha adelantado que van a hacer un homenaje en el colegio de la niña, el Codema, y en el Claret de Segovia. El padre también se ha desplazado este lunes a Comisaría para prestar declaración.

La Policía interroga a la detenida

La detenida ha abandonado el hospital, custodiada por varios agentes, en torno a las 11:30 horas y se ha dirigido a la Comisaría con el fin de tomar declaración y relatar lo ocurrido antes de pasar a disposición judicial. Por el momento, no se ha informado sobre la versión de la madre.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha indicado que no está previsto que la mujer pase este lunes a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gijón, que es el que está de guardia.

Homenajes a Olivia

La pequeña Olivia, que hubiese cumplido siete años en marzo, estudiaba en el colegio Corazón de María de Gijón. Sus abuelos paternos son de la localidad segoviana de Torrecaballeros, por eso allí "pasaba temporadas", según ha contado el alcalde, Rubén García, en declaraciones a Europa Press.

Por eso, el Ayuntamiento ha convocado para este martes cinco minutos de silencio a las doce del mediodía en la Plaza Mayor. El padre de la niña ha adelantado que también van a hacerle un homenaje en el colegio Corazón de Maria, así como en el Claret de Segovia: "Vamos a aplaudir en el patio".