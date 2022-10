El PSOE invitará "personalmente" a Alfonso Guerra al acto por los 40 años de la victoria de  González tras la queja del exvicepresidente

El PSOE llamará "personalmente" a Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno entre 1982 y 1991, para que acuda al gran acto que prepara el partido para conmemorar el 40 aniversario de la primera victoria de Felipe González. Los socialistas salen así al paso de las críticas del exvicepresidente, que había protestado el martes por no haber recibido la llamada, aunque fuentes del partido señalan que no se habían cursado invitaciones al ser un acto abierto a todos los militantes.

Guerra es el otro protagonista de la foto de la que el PSOE hace bandera estos días por el 40 aniversario de la misma. Es él quien, asomado en el hotel Palace, levantaba la mano a un Felipe González que acababa de sacar una mayoría amplísima de 202 diputados en el Congreso. Fue él, también, quien le acompañó posteriormente como su mano derecha a lo largo de nueve años como vicepresidente del Ejecutivo, del que salió hace ya más de dos décadas.

"No me han invitado, no hay más", dijo en declaraciones a la Agencia EFE dos días en una entrevista en la que dijo asumir esa realidad con "filosofía epicúrea". Aprovechó también la ocasión para criticar la actual dirección socialista, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que protagonizarán junto a González el acto del día 29.

Las fuentes socialistas consultadas confirman ahora que se le llamará desde la agrupación socialista andaluza. No así a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de Andalucía a quienes el Tribunal Supremo ha confirmado sendas condenas por el caso de los ERE y que ya no son militantes. Tampoco a otros militantes, puesto que defienden que es un "acto abierto". La previsión es que congreguen a 3.000 fieles.

Desde Ferraz añaden que cargos "históricos y actuales" están confirmando su asistencia "con naturalidad" y lamentan que se haya provocado "esa sensación" en Guerra. "No hay mala intención por parte de nadie", añaden desde el cuartel general de los socialistas.

Con todo, sí está confirmada la presencia de Joaquín Almunia, secretario general de los socialistas entre 1997 y 2000 que no llegó a alcanzar La Moncloa. El otro expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no acudirá al tener programado un viaje a Brasil para apoyar a Lula da Silva en la jornada decisiva de las elecciones presidenciales.