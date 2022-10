Seis de cada diez españoles creen que Rusia supone una amenaza nuclear real

La amenaza de un posible ataque nuclear por parte de Rusia sobrevuela la guerra de Ucrania desde su inicio, hace ya ocho meses. Según una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, seis de cada diez españoles consideran que el país que dirige Vladimir Putin supone una amenaza real, una proporción mucho mayor que la de quienes creen que se trata de un farol.

Si bien el sentir es compartido por la mayoría de los entrevistados, la preocupación ante la alerta nuclear rusa es especialmente alta entre los votantes de Ciudadanos. El 70,8% de los electores de la formación naranja considera que la amenaza es real, un porcentaje más de diez puntos superior a la media, que se sitúa en el 57,9%. Les siguen los votantes de PP, Vox y PSOE, entre los cuales el 63,7%, el 59% y el 58,6%, respectivamente, están de acuerdo con esta afirmación. Ligeramente menor grado de preocupación muestran los electores de Unidas Podemos, entre los cuales el 54,8% declara que Rusia supone una amenaza nuclear real.

Por el contrario, uno de cada cuatro encuestados cree que Rusia no tiene la intención de utilizar armas nucleares, una afirmación con la que los votantes de Unidas Podemos y Vox son los que más de acuerdo están (la comparten el 34,7% de los electores de la formación morada y el 30,6% de los del partido de Santiago Abascal). Evidentemente, quienes consideran en mayor medida que Rusia representa una amenaza real -los votantes de Ciudadanos y PP- son a su vez los más reticentes a considerar el uso de armas nucleares como un farol.

En caso de que el presidente ruso decidiera iniciar un ataque nuclear, las consecuencias serían desastrosas, ya que provocaría la muerte de decenas de miles de personas y el impacto medioambiental sería inconmensurable. No obstante, según la normativa rusa, Putin podría utilizar armas nucleares como medio de "disuasión" haciendo uso del 'Cheget', el conocido maletín nuclear que viaja con el presidente ruso y del que existen tres unidades interconectadas.

Apoyo militar a Ucrania

Asimismo, el 48,1% de los encuestados cree que las ayudas en formación militar y armamento que Estados Unidos y la Unión Europea proporcionan a Ucrania no son suficientes, frente al 26,4% que sí las considera adecuadas. Los votantes de PP y Vox son, con diferencia, los más críticos con la suficiencia del apoyo militar a Ucrania, al afirmar el 58,9% y el 56,3%, respectivamente, que no es suficiente.

Del lado contrario, el electorado del PSOE y Unidas Podemos es el que en mayor medida considera que la ayuda militar proporcionada por Estados Unidos y la UE es suficiente. Aun así, la proporción es menor a la de quienes la consideran insuficiente. De este modo, el 34,4% de los votantes del PSOE y el 32,5% de los de Unidas Podemos valoran las medidas como suficientes, unos porcentajes superiores a los del resto de electores (25,3% en Vox, 24,5% en Ciudadanos y 22% en PP), pero inferiores al 44,3% y al 37,6% de los propios partidarios de socialistas y morados.

No obstante, un alto grado de encuestados evita valorar la suficiencia del apoyo militar, ya que uno de cada cuatro entrevistados se decanta por la respuesta "no sabe o no contesta". La UE reforzó su apoyo a Ucrania la semana pasada con la aprobación de una misión para entrenar en territorio europeo a 15.000 soldados ucranianos y un paquete de 500 millones de euros más en ayuda militar y armas. "La UE seguirá apoyando a Ucrania mientras sea necesario y durante el tiempo que sea necesario", expresó el Alto Representante para Política Exterior, Josep Borrell.