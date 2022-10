Podemos insiste en que defenderá "hasta las últimas consecuencias" que Victoria Rosell esté en un CGPJ que hace "política judicial"

Podemos insiste: la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad, debe ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando este se renueve. Así lo planteó la formación morada este lunes, cuando también aseguró que defenderá su postura "hasta las últimas consecuencias" apenas unos días después de que fuentes de Podemos amenazaran con no firmar esta renovación -que está negociando el Ejecutivo con el PP- si los populares mantienen el veto contra Rosell. El PP rechaza su candidatura porque entiende que no contribuiría a despolitizar el órgano de gobierno de los jueces.

Fue el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez, el que puso cara este lunes a una reclamación que fuentes de la dirección del partido morado ya plantearon la semana pasada. Sánchez no concretó cuáles serían esas "últimas consecuencias" que podrían derivarse de la defensa de la candidatura de Rosell, si bien sí aseguró que todo el espacio de Unidas Podemos -incluida la vicepresidenta Yolanda Díaz- coincide a la hora de defender que la magistrada esté en el próximo CGPJ. Díaz, no obstante, no ha querido secundar la amenaza de romper la negociación si el PP no retira su veto, algo que tampoco hizo Sánchez expresamente este lunes.

"Es inaceptable que el PP, que lleva cuatro años fuera de la ley, ahora se plantee poner vetos a jueces que plantea Podemos", espetó el coportavoz morado, que insistió en que "la realidad ya no es bipartidista y eso debe reflejarse en el CGPJ". "Y no vamos a tolerar que el PP quiera chantajear a las fuerzas progresistas ejerciendo un veto para prohibir la entrada de determinadas personas que no les gustan", continuó Sánchez. Por su parte, la también portavoz de Podemos, María Teresa Pérez, rechazó el argumento ofrecido por los populares asegurando que el CGPJ es un órgano que hace "política judicial" y, por tanto, no tiene sentido que se intente despolitizar.

"Nosotros no estamos vetando a candidatos del PP ni del PSOE", y "no vamos a permitir que la derecha corrupta vete a una magistrada ejemplar para el CGPJ, porque eso implicaría que no fuera un CGPJ democrático", espetó asimismo Pérez, que insistió en que Podemos no va a "tolerar" que se "erosione más la democracia". No obstante, lo que hagan los morados es irrelevante a la hora de alcanzar la mayoría: PSOE y PP podrían renovar por sí solos el órgano de gobierno de los jueces porque alcanzan entre ambos los dos tercios del Congreso y el Senado necesarios.

