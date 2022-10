La fiscal mantiene su petición de 2 años de internamiento para los cuatro acusados de agredir sexualmente a un menor con Asperger

Este jueves ha tenido lugar la tercera y última vista en el juzgado de menores número 6 de Barcelona sobre el juicio contra cuatro jóvenes acusados de acoso escolar y de agredir sexualmente, cuando tenían entre 14 y 15 años de edad, a un compañero con síndrome de Asperger del Colegio del Roser de Vallirana, que contaba entonces con 13 años.

Durante la vista, la fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones iniciales, y mantiene así su petición inicial de dos años de internamiento para los cuatro acusados, que en el momento de los hechos eran menores de edad, según han explicado fuentes judiciales.

En cambio, la acusación particular ejercida por la familia de la víctima ha solicitado cuatro años de internamiento. En concreto, la acusación particular atribuye a los acusados delitos contra la integridad moral, agresión sexual y de violación a un menor de 16 años, mientras que la Fiscalía no aprecia la concurrencia de la violación pero sí de agresión sexual y contra la integridad moral.

La acusación particular, además de los cuatro años de internamiento, pide también una indemnización de 85.000 euros a la escuela, como responsable civil, al considerar que no aplicó los protocolos contra el acoso escolar.

De hecho, durante la sesión del juicio de este jueves, que se ha celebrado a puerta cerrada, la acusación particular ha presentado una prueba pericial con la que pretende desmontar la versión de este instituto de que se aplicaron los protocolos antiacoso cuando se tuvo conocimiento del presunto bullying a este menor.

En esta prueba pericial, la defensa de la víctima ha querido desacreditar en cierta medida los testimonios del centro escolar, los cuales aseguraron que había vigilancia por todas partes y que se intervenía si se sospechaba de alguna cosa.