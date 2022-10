Los jóvenes acusados de acoso escolar y agresión sexual a un menor con Asperger defienden que "no han hecho nada"

Los cuatro jóvenes acusados de acosar y agredir sexualmente a un menor con síndrome de Asperger de un instituto de Vallirana, Barcelona, en 2018 han negado durante el juicio cualquier participación en los hechos, según ha explicado el abogado de la familia de la víctima.

El juzgado de menores número 6 de Barcelona juzga desde este martes y hasta el próximo jueves a cuatro jóvenes acusados de acoso escolar y agredir sexualmente, cuando tenían entre 14 y 15 años de edad, a un compañero de ESO del Colegio del Roser de Vallirana, que contaba entonces con 13 años.

La Fiscalía pide inicialmente tres años de internamiento para los cuatro acusados, mientras que la acusación particular ejercida por la familia de la víctima solicitará cuatro años. En concreto, la acusación particular atribuye a los acusados delitos contra la integridad moral, agresión sexual y violación a un menor de 16 años, mientras que la Fiscalía no aprecia la concurrencia de la violación.

El juicio, que se ha celebrado a puerta cerrada puesto que en el momento de los hechos los procesados eran menores de edad, aunque ahora ya son mayores, ha comenzado con el interrogatorio de los acusados, que han negado los hechos que les imputan.

Según ha explicado el abogado de la familia de la víctima, Juan Manuel Ruiz de Erenchun, una vez finalizada la sesión de este martes, los cuatro acusados se han acogido a su derecho a la presunción de inocencia, y siguen manteniendo que "no han hecho nada". Han testificado, según el letrado, que "ni siquiera entre ellos tienen amistad suficiente como para concebir algo".

De los cuatro imputados, solo uno ha contestado a las preguntas de la acusación particular que representa a la familia del menor presuntamente acosado y agredido sexualmente, mientras que los otros tres solo han respondido a la Fiscalía de Menores y a su defensa. Tras el interrogatorio se ha reproducido la prueba constituida grabada de la declaración de la víctima, que no ha tenido que comparecer en el juzgado, y en la que durante una hora y media aproximadamente explica y relata los hechos.

La primera de las sesiones ha concluido con la declaración testifical de los padres de la víctima, quienes han detallado lo que les relató su hijo en su momento, cuando se enteraron de los hechos o cómo era antes y cómo es ahora la víctima tras haber sido objeto presuntamente de bullying y de agresión sexual.

Piden una indemnización de 85.000€ a la escuela

La acusación particular, además de los cuatro años de internamiento, también pide una indemnización de 85.000€ a la escuela, como responsable civil, al considerar que no aplicó los protocolos contra el acoso escolar. El abogado de la familia ha explicado que la Fiscalía de menores no consideró que la escuela debiera ser imputada penalmente, solo responsable civil, por lo que ellos solicitan esta indemnización.

El juicio proseguirá este miércoles con el resto de testigos propuestos por el centro escolar en el que estudiaban acusados y víctima, básicamente, miembros del colegio y con las pruebas periciales, que incluyen los informes forenses y psicológicos solicitados por la Fiscalía de Menores y la acusación particular.

El jueves 20 finalizará el juicio con una pericial propuesta por la defensa de la familia de la víctima, con la que se pretende demostrar que el citado instituto no siguió los protocolos antibullying, en contra del criterio de la escuela de Vallirana, que asegura que sí los aplicó, y con los informes finales de las partes.