Rigoberta Bandini se quitó "un peso de encima" por no ir a Eurovisión y avisa a los artistas del Benidorm Fest: "Te tiran tus ideas"

Este miércoles, Rigoberta Bandini anunció que el próximo 18 de diciembre ofrecerá un nuevo concierto en el WiZink Center de Madrid, tras el éxito de público de su primera incursión en este espacio hace solo unos días. Solo unas horas después, la catalana colgaba el cartel de sold out. "Madriiiid gracias!!!!! No me lo creooooooo 🤯🤯🤯🤯🤯🤯💗💗💗💗💗🙏🙏🙏🙏🙏🙏", escribía, emocionada, en sus redes.

En medio de este éxito, la artista de Ay, mamá ha ofrecido una entrevista a Jenesaispop en la que habla de su experiencia en el pasado Benidorm Fest. "Fue bonito entre los grupos, desde fuera era más bélico. El recuerdo es bonito y obviamente catapultó muchísimo el proyecto", reconoce, aunque también asegura haber vivido muchos nervios antes del festival español. "Si ya Benidorm me agobió, no sé si me veía hasta mayo con esa movida. Me saqué un peso de encima en muchos sentidos", indica, sobre su participación en Eurovisión, en el caso de haber ganado.

La próxima semana, RTVE anunciará los candidatos al Benidorm Fest de 2023, algo de lo que también habla Rigoberta entre críticas. "Que se preparen para la presión mediática, los tiempos de televisión. También olvídate de ensayar y te van a tirar tus ideas por el suelo todo el rato".

Además, les da un consejo: "Que se tomen un diazepam antes de entrar".

Tras recibir 876 candidaturas, tanto de canciones como de artistas, el Benidorm Fest 2023 cerró la pasada semana su formulario de recepción. Pero parece que ya están a punto de decidir quiénes serán los 16 participantes de esta segunda edición, pues RTVE ha confirmado que va a anunciarlos la próxima semana.

El ente público acaba de confirmar que los 16 artistas o grupos elegidos se anunciarán el próximo 27 de octubre en un programa especial que estará presentado por Rodrigo Vázquez, conductor de El cazador, e Inés Hernand, presentadora del Benidorm Fest 2022.

Esta presentación oficial de los candidatos para representar a España en Eurovisión 2023 se emitirá tras Telediario 2, que comienza a las 21 horas, y servirá para conocer los 16 perfiles, sus carreras musicales y algunas pistas de las que serán sus canciones.

El especial también contará actuaciones de otros artistas del Benidorm Fest 2022, como Chanel, quien resultó ganadora y quedó tercera en Eurovisión 2023.