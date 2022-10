Rigoberta Bandini lanza su primer disco, 'La emperatriz', con cuatro temas inéditos

Tras cantar sobre las madres, a todos sus "exlovers" o del propio Julio Iglesias, Rigoberta Bandini ha lanzado este viernes su primer álbum de estudio, La emperatriz.

Además de sus distintos éxitos y anteriores proyectos durante tres años de trabajo, Paula Ribó, que es su nombre real, se ha convertido en una de las artistas más populares en los últimos meses.

Su participación en el Benidorm Fest la encumbró a lo más alto de la industria musical, a pesar de no ganar el programa ni representar a España en Eurovisión; su Ay mamá se ha convertido en sintonía de programas, ha sido coreado en diferentes eventos y se ha convertido casi en un himno; y su nombre ha sido uno de los que más carteles ha copado en festivales, acumulando casi un centenar de conciertos.

Ahora, tras cantar durante meses sus míticos temas como In Spain We Call It Soledad, Perra, Too Many Drugs o el propio Ay mamá, Rigoberta Bandini se convierte en "una emperatriz" en su primer disco en el que ha aunado todos estos temas -incluido Así bailaba, colaboración con Amaia- con cuatro nuevos, haciendo un total de 12 canciones.

Desde este viernes, La emperatriz está disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music e incluso YouTube, donde también ha publicado los cuatro temas inéditos.

Tú y yo, Que vivir sea un jardín y La emperatriz, canción que comparte nombre con el disco y en el que utiliza autotune, son tres de estos nuevos lanzamientos. Y el cuarto es uno aún más especial, si cabe: Canciones de amor a ti, un tema dedicado a su hijo Nico (de dos años) que protagoniza el vídeo en YouTube con imágenes caseras.

La compositora catalana, de este modo, marca un punto y seguido en su carrera tras tres años de trabajo interrumpido. "En otoño voy a hacer el final de la gira, y después me retiro un rato largo. Una cosa es retirarse de los escenarios, curro va a haber", explicó en La Resistencia.

Por ello, la artista anuncia un tour con el que presentará el álbum por diferentes ciudades de la geografía española y que supondrá el inicio de su descanso por un tiempo indefinido de cara al que será su siguiente proyecto.