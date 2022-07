El anuncio de Rigoberta Bandini en 'La Resistencia': "Me retiro"

La invitada de este miércoles en Ibiza de La Resistencia fue Rigoberta Bandini, que alcanzó su máxima popularidad tras su participación en el Benidorm Fest.

La cantante acudió al programa de Movistar Plus+ para charlar con Broncano de todo lo que le había sucedido en el último año y comentar curiosidades, como que le gustaría saber si a Julio Iglesias le había gustado su canción con el nombre del cantante.

Ojalá le llegue este mensaje a Julio Iglesias



Voy citarle pero imposible que conteste o que lo vea. Nah imposible

"No sé si le ha llegado o no, como vive en un búnker en República Dominicana...", afirmó la artista, que también se atrevió a cantar la canción de la serie de dibujos Caillou o su tema A todos mis amantes.

🎶Casi cuatro añitos, crezco muy despacito

Y voy explorando, soy Caillou🎶@rigobandini pic.twitter.com/Hxc8z1wSJE — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 6, 2022

Pero los fans de Bandini no salieron de su asombro con el sorprendente anuncio que hizo en La Resistencia la cantante: "Tengo que explicar una cosas importantísima", aseguró.

"En otoño voy a hacer el final de la gira y después, me retiro. Lo haré un rato largo, pero retirarme de los escenarios no significa que no vaya a trabajar", afirmó Bandini.

Y concluyó diciendo que "estoy un poquito hasta el coño de todo y no puedo más. Pronto anunciaremos la gira de otoño que serán unos conciertos muy especiales y acabaremos con eso".

💔 "Me retiro. Me retiro un rato largo."



Aprovechad para ir a ver a Rigoberta Bandini porque pasará tiempo hasta que podáis volver a hacerlo.

Para acabar el programa, no podía faltar su mayor éxito, Ay mamá, que interpretó en directo en el embarcadero de Santa Eulalia del Río de Ibiza.