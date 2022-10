Shakira estrena 'Monotonía', su nueva canción con posibles mensajes a Piqué

Después de varios días adelantando pequeños fragmentos en las redes sociales, Shakira estrenó finalmente este miércoles por la noche su nueva canción, Monotonía, una colaboración con el puertorriqueño Ozuna, en cuya letra parece hacer referencia a su ruptura con Gerard Piqué.

La cantante colombiana no ha confirmado ni desmentido de momento que esta bachata sea autobiográfica, pero los fans han visto un mensaje claro dirigido al futbolista en frases del tema como "no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía", o "nunca dije nada, pero me dolía... Ya sabía que esto pasaría".

Pese a culpar a "la monotonía" del fracaso de la relación, Shakira también parece lanzar una dura crítica a su ex en fragmentos de la canción como "de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos", o "tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo".

La cantante también afirma en el tema que ella aportó más a la pareja: "Tú, distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú", reza la letra. "No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario", dice más adelante.

Hay asimismo espacio para los sentimientos encontrados: "Este amor no ha muerto", canta Shakira, añadiendo a continuación que está "delirando ya", y que "de lo que había ya no hay na'". "Te lo digo con sinceridad, mejor que esto se acabe ya, ya, ya, ya... Que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí...", remata.

Terapia

Esta canción de desamor es la primera que publica la artista tras separarse de Piqué, con quien tiene dos hijos y que fue su pareja durante los últimos doce años, hasta que en junio pasado anunciaron su separación.

Preciasmente, el pasado 21 de septiembre, la colombiana dijo en una entrevista con Elle España que para ella escribir música es como ir al psiquiatra, "solo que más barato", y que le ayuda a sanar.

"Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción. Espero que les guste", escribió Shakira este miércoles por la noche en sus redes sociales.

Tanto la canción como el vídeo fueron publicados en todas las plataformas este miércoles después de las 19.00 hora colombiana (02.00 del jueves hora peninsular española).

Vídeo grabado en Manresa

El videoclip fue codirigido por Shakira y Jaume de LaIguana, un diseñador español con el que la colombiana lleva trabajando más de 15 años.

La grabación del vídeo se llevó a cabo a principios de septiembre en Manresa, cuyos habitantes publicaron en redes sociales fotos y vídeos de los artistas. En el clip, la colombiana aparece llorando en una tienda y, tras ser atacada con una bazuca, recoge su corazón por el piso y lo lleva en las manos por la calle.

Monotonía es el segundo sencillo del próximo álbum de Shakira tras la publicación de Te felicito, la popular canción que hizo con Rauw Alejandro y que encabezó, entre otras, la lista Billboard Latin Airplay a principios de este año.