El Senado debate una propuesta de UPN para elaborar un Plan Nacional de Prevención contra el Suicidio

El Senado discutirá este miércoles una moción presentada por Unión del Pueblo Navarro (UPN) en la que pide al Gobierno que elabore un Plan Nacional de Prevención contra el Suicidio que incluya "medidas, políticas y programas concretos" centrados en "la población adolescente, las personas mayores y las que sufren algún trastorno mental". Así lo ha confirmado a 20minutos el senador artífice de la moción, Alberto Catalán, que apoyará su iniciativa en el criterio de la Organización Mundial de la Salud y de diversos colectivos.

Entre estas medidas, UPN solicita centrar esfuerzos en los educadores, agentes sociales, cuidadores, profesionales sanitarios y familiares, así como en la difusión de "información veraz y científica" que contribuya a disminuir el estigma asociado al suicidio. El programa debe sacarse adelante, según exige UPN, en coordinación con las comunidades autónomas y las organizaciones de la sociedad civil que vienen desarrollando su labor en la materia.

Catalán denuncia que, a pesar de que la OMS recomendó establecer estrategias nacionales para la prevención del suicidio en 2014, el Gobierno permanece impasible todavía. Su partido ya trató de atajar el asunto en 2017 a través de una moción en el Congreso. El resultado fue un compromiso del ejecutivo de Mariano Rajoy de redactar un plan en el plazo de seis meses, pero nunca más se supo nada. Las mociones, al igual que las proposiciones no de ley, no tienen efectos jurídicos y no obligan al gobierno de turno a cumplirlas.

El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España, por delante de los accidentes de tráfico, que ocasionaron 1.370 fallecimientos en 2019. Un drama que tiene además un fuerte carácter de género, pues afecta mayoritariamente a hombres. De las casi 4.000 personas que se quitaron la vida en 2019, 900 eran mujeres y 2.771 eran hombres.

A razón de estos datos, el político navarro considera que "es evidente" que el suicidio "tiene la suficiente entidad para un plan específico, que debería venir con unos presupuestos". A pesar de todo, hay varios grupos parlamentarios que se oponen al Plan Nacional, "entre ellos los independentistas", algo que "llama poderosamente la atención" de Catalán.

Plan de Acción de Salud Mental

A falta de abordar un Plan Nacional contra el Suicidio, el Gobierno actualizó en mayo el Plan de Acción de Salud Mental, poniendo parte del foco en este asunto. El texto trata en su cuarto punto la "prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida", incluyendo medidas como el teléfono de atención al suicidio, el desarrollo de un código de riesgo en las comunidades autónomas, la prevención en los sectores más vulnerables o el desarrollo de acciones con responsables de los medios de comunicación.

Aunque el Ministerio considere que esta es la fórmula correcta para atajar este problema, Catalán afirma que "los más de cuarenta países que cuentan con una estrategia estatal para luchar contra el suicidio han conseguido disminuir sus casos considerablemente".

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, dio otro paso adelante en sus políticas contra el suicidio al anunciar el pasado 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, que su cartera habilitaría un 'chat' para atender a las personas que estén pasando por una crisis suicida. Aunque no dio más detalles sobre la iniciativa, la titular de Sanidad si especificó que se trata de un proyecto enfocado en asistir a las generaciones más jóvenes, que han generado cierta aversión a las conversaciones telefónicas.

Según los datos de un estudio elaborado por una compañía de venta de teléfonos móviles, el 75% de los millenials evitan las llamadas de teléfono y prefieren hablar a través de mensajes de Whatsapp, Facebook o Telegram. La propuesta de Sanidad responderá a esta realidad complementando con un 'chat' la línea 024 de atención contra la conducta suicida. El Ministerio de Darias cifra en 50.000 las llamadas recibidas por la línea de atención, que ha logrado promover 800 intervenciones en suicidios que estaban en curso. A ojos del senador navarro las medidas del Gobierno no son suficientes y, como la línea 024 , "se plantean con retraso".

La respuesta del Ejecutivo se queda corta para el partido navarro y para varios grupos parlamentarios y organizaciones no gubernamentales que trabajan en esta materia y reclaman al Gobierno central un plan contra el suicido organizado a nivel estatal. Algunas comunidades autónomas, entre ellas Navarra, Aragón, Galicia, La Rioja, País Vasco, las Islas Baleares o la Comunidad Valenciana tienen estrategias específicas en este sentido, pero el Gobierno central ha rechazado esto por el momento.

Catalán luchará este miércoles por cambiar el parecer del Gobierno a través de una moción. "Sería una lástima que por no conocer reconocer situaciones se estanque esta situación. Los expertos abogan por un Plan Nacional para prevenir el suicidio, se les debería escuchar", zanja el senador.