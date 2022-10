Sanidad habilitará un 'chat' para atender a la población más joven con impulsos suicidas

Si la promoción de la salud mental y la lucha contra los suicidios se enfoca cada vez más al bienestar de niños y jóvenes, será necesario habilitar las mejores herramientas para que puedan pedir ayuda. Esta es la reflexión que está detrás de la iniciativa que prepara el Ministerio de Sanidad, que próximamente lanzará un 'chat' para atender a personas que se encuentren en una crisis suicida. Acompañará a la línea de teléfono 024, que desde que se puso en marcha en mayo ha recibido más de 50.000 llamadas y ha intervenido en unos 800 suicidios que se encontraban en curso.

La creación de este 'chat', del que Sanidad no da todavía detalles, responde a la evidencia de que los más jóvenes utilizan cada vez menos el teléfono para hacer llamadas. En su lugar, prefieren escribir mensajes. Así lo afirma un reciente estudio de una compañía de venta de teléfonos móviles llamada BankmyCell, que llamó "generación muda" a los millenials y, por extensión, a la población menor de 30 y 40 años. En lugar de llamar, han adoptado formas alternativas de comunicación donde el protagonista es el mensaje de a través de las distintas plataformas que lo ofrecen, como whatsapp y facebook.

Desinterés y ansiedad

Su estudio concluyó que el 75% de los millenials evitan las llamadas de teléfono porque creen que se invierte demasiado tiempo en ello, que el 63% utiliza excusas como que no oyó la llamada para no coger el teléfono y que un 88% experimentan "ansiedad" ante el momento de tener que llamar a alguien. La aversión al uso 'tradicional' del teléfono no varía mucho dependiendo de quién vaya a estar al otro lado de la línea: el 29% dijo que solía evitar más las llamadas de los amigos; el 25%, de la familia, y e 21%, del trabajo.

En este escenario, el chat contra el suicidio del Ministerio de Sanidad busca ser un entorno más confortable para los más jóvenes de lo que a todas luces ya es el uso original del teléfono. Tal y como afirmó la ministra, Carolina Darias, esta semana en el Senado, estará orientado especialmente a la población infantil y juvenil, que tristemente también ha sido usuaria frecuente de la línea 024 de atención contra la conducta suicida que se inauguró en mayo.

Según datos de Sanidad, una de cada tres personas que la utilizan tiene menos de 30 años y que muchas llamadas son de personal docente buscando herramientas para su alumnado. Esta proporción arroja que unas 16.660 de las que desde mayo han llamado al teléfono contar el suicidio tenían menos de esa edad, de más de 50.000 llamadas totales.

Dos mil de ellas, dijo Darias en el Senado, se derivaron a los servicios de emergencia, al 112, por considerarse serias y en seis meses ha habido más de 800 intervenciones en suicidios que estaban en curso.

Mesas con Educación y Universidades

Fuentes del Ministerio de Sanidad no precisan todavía cuándo estará listo el 'chat' días antes de que este lunes, 10 de octubre, se celebre el Día Mundial de la Salud Mental, en el que el Gobierno pondrá el foco en la población más joven, a la que la pandemia ha afectado de manera muy notable en este sentido.

Darias presidirá una jornada en el ministerio en la que también participarán representantes de los departamentos de Educación y Universidades y con tres mesas redondas donde se reflexionará acerca de la salud mental de los jóvenes, la manera en la que piden ayuda y en cómo se les puede ayudar.

Poca atención

La salud mental de la población más joven y la referencia a sus referencias también será protagonista en la celebración del Día Mundial por parte de la Confederación de Salud Mental España que tras una votación online entre asociaciones y profesionales del sector ha elegido el lema "Dale like a la salud mental. Por el derecho a crecer en bienestar".

Según explica la Confederación, aunque se trata de buscar el bienestar para todas las personas, en esta ocasión central el foco en la infancia y la juventud, "dos grupos de población a los que no se suele prestar demasiada atención en materia de salud mental y, además, de los más afectados por la pandemia". Por eso, este año reclamará el cuidado y la protección "desde la primera infancia".