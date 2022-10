Por qué no deberías dejar tu tarjeta de crédito guardada en las tiendas 'online' si compras en el Black Friday

El Black Friday está a la vuelta de la esquina y muchas personas ya saben en qué productos van a aprovechar esta fiesta de los descuentos. Con un presupuesto claro de lo que podemos gastar y comparando precios, y ecommerces, el éxito está asegurado. No obstante, cuando nos hayamos decidido qué electrodoméstico, calzado o mueble vamos a comprar, a la hora de pagarlo por internet hay que tener en cuenta varias cosas para hacerlo de manera segura. La Organización de Consumidores y Usuarios recomienda que "si vas a pagar online, lo mejor es una tarjeta prepago, una tarjeta de crédito o Paypal". De hecho, "evita hacer transferencias bancarias si no te fías plenamente del vendedor", concluye la OCU. Por eso, en este post te explicamos qué tarjeta utilizar en tus compras por internet y si deberías recordar tus datos bancarios en los ecommerces que más frecuentas, o no.

Antes de responder a la pregunta, hay que saber que para comprar por internet debes asegurarte de la veracidad de una página web, aunque sea solo comprobando que la dirección, la URL, comienza por Https o por los comentarios de otros usuarios. Una vez comprobado, solo deberemos comprar en sitios de confianza y, por motivos de seguridad, una vez efectuada la compra borrar la tarjeta o no clicar nunca en la opción de recordar cuenta. Y es que, si guardas el número de tarjeta en la página web de un ecommerce, aunque sea de confianza, caes en el riesgo de que alguien se meta en tu cuenta y tenga acceso a la tarjeta de crédito. También es un riesgo que hackeen el sitio web de la tienda y esta pierda su seguridad y accedan a los datos de todos los registrados en ella. Así que, nunca guardes tus datos bancarios en una página de internet y si lo has hecho sin querer, deberás borrar tus datos de navegación y buscar la opción de eliminar tarjeta.

Por otro lado, es recomendable una tarjeta de crédito para comprar por internet, antes que una de débito, porque es más seguro y menos arriesgado. En una de crédito es el banco quien adelanta el dinero, por tanto, si se demuestra que una compra ha sido fraudulenta, será el banco quien haya perdido momentáneamente su dinero.

No dar nunca el PIN

Hay que recordar también que el código PIN de la tarjeta nunca te lo deben pedir por internet ni debes facilitarlo. El número de cuenta, el CVV (Código Valor de Validación o Verificación) o una serie de dígitos de confirmación mediante un sms de tu banco sí que se requieren en las compras por internet, pero no el código PIN, así que no lo facilites durante este Black Friday en ningún ecommerce.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a la Newsletter de 20deCompras y descúbrelas.