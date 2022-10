Putin anuncia que en dos semanas completará la movilización de 300.000 reservistas

El anuncio del presidente de Rusia, Vladímir Putin, el pasado 21 de septiembre, sobre la movilización parcial de 300.000 reservistas hizo que gran parte de la población rusa, sobre todo hombres, huyera del país. Ahora, el mandatario ha anunciado que este reclutamiento quedará completado en "aproximadamente unas dos semanas" y ha remarcado que no hay previsión de ampliarla.

"Un total de 222.000 personas de 300.000 ya han sido movilizadas" y "todas las actividades de movilización concluirán en aproximadamente dos semanas", ha manifestado Putin en una rueda de prensa en la capital kazaja, donde ha asistido a la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Además, ha hecho especial hincapié en que no habrá ninguna movilización adicional. "Primero, el Ministerio de Defensa inicialmente propuso un número menor, no 300.000 personas. Segundo, no se planea nada adicional. El Ministerio de Defensa no ha propuesto nada en ese sentido y en un futuro previsible no veo ninguna necesidad", ha subrayado.

Ya han sido movilizados 222.000 personas, de las cuales 33.000 se encuentran en unidades militares formativas y 16.000 en destacamentos que ya cumplen misiones de combate. Esto ha generado denuncias entre la población civil ya que los movilizados son enviados al frente sin ninguna preparación militar.

Como respuesta a este descontento, Putin ha anunciado que impartirá ordenes al Consejo de Seguridad de Rusia para que realice una inspección sobre cómo reciben instrucción los ciudadanos movilizados.

Todos los ciudadanos llamados a filas deben recibir preparación

"Todos los ciudadanos llamados a filas deben recibir preparación", ha manifestado. En cambio, algunos familiares de los movilizados manifiestan que ninguno recibió entrenamiento militar antes de ser enviado al frente en Ucrania.

Precisamente, la oficina de alistamiento de la región de Cheliábinks ha confirmado este viernes a la agencia rusa TASS la muerte de cinco movilizados.

"No hay necesidad de más ataques masivos"

Tras varios días de combate en varias ciudades ucranianas, ahora el presidente de Rusia ha declarado que "no hay necesidad de más ataques masivos" contra Ucrania. Esta respuesta se da tras la explosión registrada el pasado sábado en el puente de Kerch, que conecta territorio ruso con la península de Crimea, anexionada en 2014.

"Por ahora no hay necesidad de ataques masivos. Hay otras tareas", ha indicado, antes de agregar que entre los objetivos de estos bombardeos figuraban 29 instalaciones ucranianas, siete de las cuales no fueron alcanzadas. "Actuaremos contra estos objetos. Veremos", ha manifestado el mandatario.

A pesar de esta decisión, el líder ha manifestado que no lamenta haber ordenado el inicio de la invasión contra Ucrania y ha argüido que "lo que está pasando es incómodo, por decirlo suavemente, pero habría sido lo mismo un poco más tarde, únicamente con condiciones peores para Rusia". "Actuamos de forma correcta y en el momento adecuado", ha explicado.

Ha resaltado, además, que esta operación no afectará a la "calidad y profundidad" de las relaciones entre Rusia y los países miembro de la Comunidad de Estados Independientes (CIS) -formado por nueve de las quince antiguas repúblicas soviéticas-. Ahora bien, sí que ha reconocido que "los socios están interesados y preocupados por el futuro desarrollo de las relaciones entre Rusia y Ucrania". "Es asunto de discusión", ha expresado.

Por otra parte, ha señalado que "no ve la necesidad" de mantener conversaciones directas con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y ha hecho hincapié en que "no hay plataforma para estas negociaciones". Al mismo tiempo ha indicado que Rusia participará en la próxima cumbre del G20, sin que por el momento esté claro el "formato" ni si él mismo viajará a Indonesia.

Ingreso de Ucrania en la OTAN

Ante una posible entrada en la OTAN por parte de Ucrania, Rusia ha reaccionado a este anuncio y ha advertido este viernes que sería una "catástrofe global" en caso de un "enfrentamiento directo" entre Rusia y la OTAN en territorio ucraniano.

"La participación de cualquier fuerza militar en un contacto directo, en un enfrentamiento directo con el Ejército ruso, es un paso muy peligroso que puede llevar a una catástrofe global", ha manifestado Putin en una rueda de prensa en la capital kazaja. Además, ha instado al "sentido común" en el contexto de un posible despliegue de tropas aliadas en el país vecino.