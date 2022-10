Fátima Blanco, veterinaria especializada en felinos: "Los gatos eran tratados como perros pequeños, cuando no tienen nada que ver"

La veterinaria, al igual que la medicina humana, avanza a pasos agigantados por ello, cada vez es mayor la tendencia a las consultas de animales específicos, como por ejemplo de perros, de gatos o de animales exóticos. Mientras permanece la figura del veterinario de confianza, quién sabía "de todo un poco", aumenta la posibilidad de acudir a un especialista.

De hecho, para Fátima Blanco, veterinaria especializada en Medicina Felina (o "felinóloga", como dice en su Twitter), las consultas felinas tienen una importancia mayor incluso que la de los perros, ya que el gato es un animal que se estresa muchísimo con los cambios y, especialmente con las visitas al veterinario.

Blanco estaba predestinada a dedicarse a la Medicina, aunque lo que su padre, médico, y su madre, enfermera, no esperaban es que lo hiciera con animales. Desde los tres años ya iba diciendo que de mayor quería ser veterinaria y, hoy en día trabaja en una clínica especializada en Medicina Felina. Se sacó la Licenciatura de Veterinaria en la Universidad de Santiago de Compostela, un Máster de Especialidad Felina por IMPORVE y otro de Medicina Felina en TECH. Ahora, tras otros cursos relacionados con el mundo felino y la etología felina, está estudiando un tercer máster.

¿Por qué decidió dedicarse a la veterinaria y, en concreto, a la Medicina Felina?Fue algo totalmente vocacional. A los tres años ya quería serlo y, siendo mi padre médico y mi madre enfermera, yo decidí que quería trabajar con los animales, que era lo que me gustaba. En cuanto a Medicina Felina, gatos he visto desde el inicio de mi carrera profesional, en la clínica hemos trabajado con colonias felinas y nos hemos implicado con protectoras y demás. Durante mi baja por maternidad fue cuando opté por especializarme en ello oficialmente porque, en realidad, en la clínica yo ya era la encargada de los felinos. A día de hoy, mi consulta es solo de gatos.

¿Qué se entiende por Medicina Felina?Los gatos son una especie totalmente diferente a los perros y a cualquier otra. Anteriormente, eran tratados como perros pequeños pero, en realidad, no tienen nada que ver. Ser experto en Medicina Felina abarca todas las áreas de la veterinaria, pero solo en una especie, en este caso, el gato. Y, por supuesto, los que nos dedicamos a esto, también debemos tener conocimientos de etología felina, aunque muchas veces no forme parte de la carrera o del máster de especialización.

¿Por qué es tan importante separar al gato de otras especies en una clínica veterinaria?Por lo que comentaba de que son completamente diferentes, empezando por el mismo entorno, que tiene que ser específico para ellos, con feromonas para que el animal entre y no huela a diferentes especies y esté mucho más relajado. Los gatos son animales que se estresan mucho, por lo que nuestra labor como veterinarios es intentar minimizar ese estrés lo máximo posible.

¿Cómo debe ser una consulta felina?Lo ideal es que sean consultas con espacios seguros para ellos, que se sientan protegidos y que sientan que están en un lugar seguro, por eso las feromonas ayudan, ya que ellos las utilizan cuando se restriegan con objetos o con nosotros mismos, para marcar su territorio. Por otro lado, también necesitamos que esté lo más limpio posible y que no haya huecos de difícil acceso u por tanto, complicados de limpiar.

Antes siempre se visitaba un mismo veterinario para tratar tanto perros, como gatos u otros animales más pequeños, ¿por qué ahora se recomienda la consulta especializada?Es algo que empieza a haber ahora. Por ejemplo, en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, es muy común encontrarte clínicas que tienen consultas solo de perros o solo de gatos, en las ciudades más pequeñas como Pontevedra, donde yo vivo y tengo la mía, ahora empiezan a surgir los especialistas. De hecho, hacemos mucho trabajo en equipo entre clínicas, mandándonos pacientes de unas a otras, ya que no todos podemos saber de todo. En mi caso, yo también puedo tratar a un perro, pero prefiero que lo vea un especialista, al igual que ocurre con tratamientos como radiografías, ecografías u otros similares.



Es muy importante que los veterinarios generalistas mandemos a nuestros pacientes al especialista cuando sea necesario, aunque solo sea por corroborar nuestro diagnóstico. Nosotros en la clínica diaria resolvemos muchísimos casos como si fuéramos un hospital, ya que hoy en día las clínicas están muy bien equipadas, pero, por ejemplo, no podemos hacer hospitalizaciones nocturnas, ya que no tenemos personal en la consulta por las noches.