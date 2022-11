Trini Santisteban: "Tan importante como la cría responsable, es la adquisición responsable y acabar con el abandono"

Trini Sanstisteban ha tenido gatos toda su vida, pero hace 8 años, mientras navegaba por Internet, se tropezó con una raza felina blanca de ojos dispares, o con heterecromía, y se sintió cautivada. Comenzó su búsqueda de criadores, contactos e información, "nada fácil, por cierto", nos aclara, hasta dar con criadores y propietarios de khao manee de Estados Unidos y en Tailandia. Después vino el arduo proceso de gestionar y organizar los trámites de exportación, y traer a España los primeros khao manee, nacidos en Tailandia.

Trini Santisteban Criadora de gatos azules rusos y khao manee. Su afijo NOVACAT*ES, ubicado en Barcelona, se dedica a la cría responsable y legal de azules rusos y khao manee desde 2016. Firme defensora de la cría casera, legal y respetuosa, su actividad profesional y principal fuente de ingresos nada tiene que ver con la cría de gatos, a lo que dedica todo su tiempo libre por vocación y para apoyar la conservación de estas razas. A través de su Instagram, Trini muestra el día a día de sus gatos y su hogar.

¿Cómo surgió tu fascinación por los gatos?Creo que me enamoré de ellos cuando era niña. Vi un bulto negro correr por el comedor de mis abuelos. Se trataba de la que sería mi primera gata y aunque habían sido ellos los que la llevaron allí, me hicieron creer durante años que la había encontrado yo de casualidad. Años después, llegó mi segundo gato, un macho blanco con una heterocromía imponente. No era un khao manee, claro, pero sí lo más similar que he visto jamás. Fue por él que, otros muchos años después, cayera rendida al descubrir la raza tailandesa en Google. ¡Benditas tecnologías! El primer azul ruso lo vi en mi infancia también, en una revista y supliqué a mis padres tener un gato así, pero me dijeron que no era el momento y que ya teníamos suficientes animales. Que cuando fuera mayor, me comprara lo que yo quisiera, y aquí estamos. En mi caso, crío gatos porque me apasiona hacerlo (aunque también tiene su cara B, como todo) y cada día aprendo cosas nuevas de ellos, pero tengo otro trabajo a jornada completa que me ocupa mucho tiempo y que paga las facturas. El tiempo que dedico a diario a los gatos, lo saco de donde no lo tengo y si tuviera que cobrar las horas reales dedicadas a cada cachorro, cada uno de ellos costaría una pequeña fortuna. Hasta hoy, todo el dinero generado en la venta de los gatitos, lo he reinvertido en mis propios gatos e incrementar su bienestar.

El khao manee es una raza escasa y rara: ¿en qué situación actual se encuentra?En Tailandia hay cada vez más esfuerzos dirigidos a la cría controlada de la raza y existen ejemplares realmente bellos. En paralelo, desde finales de los años 90, se inició su cría en Estados Unidos y contamos con múltiples criadores en la actualidad. En Europa, sin embargo, son muy poco conocidos y su cría no está extendida. En España solo los criamos nosotros, y me consta que hay poquísimos criadores en el continente. La continuidad y conservación de la raza, no obstante, está garantizada gracias al trabajo de tailandeses y norteamericanos.

¿Es una raza apta para todo el mundo, convivencia con niños y otros animales incluidos?Pues depende de la atención que estés dispuesto a prestar a tu gato. Hay que dedicarles su tiempo de juegos y estimulación ambiental diaria. Si tienes el tiempo para hacerlo, saldrá bien. El khao manee es un gato muy activo y necesitan atención y diversión diaria para ser equilibrados y felices. La convivencia con otros animales, aunque depende de otros factores, también puede salir bien siempre que uno sepa lo que hace. Es factible en un alto porcentaje de casos.

¿Qué ventajas aporta adquirir un gato de raza a través de un criadero oficial y legal?Más allá del estándar físico atribuible a la raza del gato que quieres, se busca, ante todo, recibir un animal debidamente equilibrado. Y para que un gato esté equilibrado, es necesario socializarlo desde que nacen e interactuar con él de forma que aprenda rutinas básicas en sus primeras semanas. Por supuesto, se garantiza que cumple con la convivencia con su madre y hermanos un mínimo de 9 o 10 semanas, tan importantes para el desarrollo adecuado de un cachorro. Nosotros nunca entregamos un gatito antes de las 14 semanas, o tres meses, para que conviva y se desarrolle adecuadamente con su madre, sus hermanos, otros gatos de casa y con nosotros, en un entorno hogareño. Además, un criadero debidamente cualificado, ofrece garantía sanitaria y explicará cualquier incidencia que detecte en el gatito. Asesoramos y seguimos el proceso de adaptación en el nuevo hogar, explicamos la exposición a las posibles zoonosis... Muchas cosas.

¿En qué debe fijarse un interesado en adquirir un khao manee?Hay varios factores importantes a tener en cuenta. Lo primordial es estar plenamente convencido del paso que se va a dar y ser conscientes de los años que vive un gato y el compromiso y la responsabilidad inherente a introducir un animal en casa. Lo siguiente es tener una vivienda adecuada para la llegada de ese animal: medidas de protección en puntos de fuga, posibles alergias en el núcleo familiar, la conformidad total de todos los miembros del hogar, etcétera. También es importante recabar toda la información posible antes de iniciar el proceso, paso importante especialmente en familias donde nunca hubo un gato, u otro animal.



Existen muchos abandonos de gatos en este país, mayormente motivados por problemas de conducta felina. Por lo general, quien medita bien esta decisión y lo hace correctamente, ​se inscribe en la lista de espera de un criador y aguarda durante meses la llegada de su gatito, prepara todo a conciencia y es muy raro que en estos casos abandonen a su suerte al animal. Tristemente, el desembolso económico también conlleva mayor conciencia y meditar muy bien la decisión. Para adquirir un gato o cualquier otro animal, la impulsividad es mala compañera. Se compre o se adopte, es importante acudir a quien entiende de conducta felina y nos asesoren correctamente. Debería ser básico que se sepa previamente sobre gatos antes de tener uno. Eso ayuda a analizar pros y contras y tomar la mejor decisión.



¿Cómo saber que un criador felino cumple con medidas de bienestar animal y no nos están estafando?Lo más básico es pedir toda la información legal que deberá aportar un criadero: el número de registro de núcleo zoológico, que controlan e inspeccionan las autoridades autonómicas y se aseguran de que todo está correcto. Si se carece de esta autorización, es que están criando ilegalmente. También debe aportar el número y afijo de criador. Los criadores se inscriben en una asociación felina donde dan de alta el afijo para poder tramitar los certificados de pedigrí, entre otras gestiones. Las asociaciones felinas reclaman ciertos requisitos para dar de alta el afijo. Pero es cierto que las asociaciones no visitan a los criadores ni los centros de cría y no garantizan que se cumpla con las medidas, de ahí que sea importante solicitar el número de núcleo zoológico. También debemos preguntar si la actividad económica está legalizada, es decir, con contrato de compraventa y factura. La economía sumergida también puede ser una pista de que nos están estafando. Es importante, por otro lado, que averigüemos si entregan a los gatitos antes o después de las 12 semanas, puesto que así viene estipulado legalmente. Si los entregan antes de las 12 semanas, es probable que no esté haciendo bien las cosas. Un gatito procedente de un criadero legal debe ser entregado desparasitado, vacunado, con microchip insertado, garantías por escrito de que está libre de enfermedades infecciosas y esterilizado o con acuerdo de esterilización al cumplir una edad adecuada. Y finalmente, otro detalle a valorar es que el criador sea capaz de asesorarnos para una correcta introducción del gato en el hogar, adaptando pautas a nuestra medida para garantizar, primero, el bienestar del animal y en consecuencia el del nuevo tutor.

​En mi opinión, no es suficiente con visitar al criadero previa cita y ver cómo viven los gatos. Yo no organizo visitas, porque mi centro de cría es mi hogar privado, no un establecimiento comercial. Procuro mantener actualizadas mis redes sociales día a día, para que cualquiera pueda hacerse una idea realista de cómo viven mis animales. El cuidado y la dedicación se demuestran con una continuidad honesta, seguramente imperfecta, pero constante.