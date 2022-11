¿Con qué frecuencia hay que pasear a un cachorro? Así cambian las necesidades de nuestros perros hasta que se hacen mayores

Mucha gente se plantea la idea de tener un cachorro de perro en casa, sin embargo, no todas esas personas conoces las necesidades que éstos tienen y la atención que demandan. Adoptar o comprar un cachorro es una responsabilidad aún mayor que la de tener un perro adulto, ya que seremos también los responsables de su educación en unos momentos que son vitales para su correcta socialización. Por ejemplo, ¿sabías que necesitan salir a pasear unas seis veces al día?

Aunque no hay una ciencia exacta, los cachorros, por su corta edad, tienden a encontrar mayores problemas a la hora de aguantarse las ganas de hacer pis, tal y como le ocurre a los bebés o a los niños pequeños. "Por esto, las veces que hacen sus necesidades son notablemente superiores a las de un perro adulto", explica Ana Ramírez, experta veterinaria de Kivet, la red de centros veterinarios del grupo Kiwoko.

"Por lo general, está dentro de la media que nuestro cachorro vaya al 'baño' en torno a las seis veces al día, algo que cambia notablemente cuando el perro alcanza la etapa adulta (a partir de las 32 semanas)", añade. "Las salidas más frecuentes a la calle, junto con una madurez que le permite aguantar con más facilidad sus ganas de ir al baño, hacen que nuestro perrete vaya entre tres o cuatro veces al día, en función de las veces que los paseemos".

De hecho, un falso mito muy extendido es que, dependiendo de la raza que tengas y de su tamaño, tendrás que sacarle más o menos. "El tamaño no afecta a las veces que tiene que salir a la calle", asegura Ramírez. "Todos los perros necesitan salir como mínimo tres veces al día para que puedan hacer sus necesidades, así como olfatear, relacionarse con otros perros y hacer el ejercicio que necesitan".

"Si bien es cierto que el tipo de salida y la duración de ésta depende mucho de la raza y edad de nuestra mascota, todos los canes necesitan hacer sus necesidades al menos en tres ocasiones al día", comenta la experta de Kivet.

Lo que sí que influye a la hora de ir "al baño", al igual que nos ocurre a los humanos, es la cantidad de comida o agua que se digiere. "Cuanta más comida y líquidos se ingieren, más ganas tendrá nuestro perrete de ir al baño", explica la veterinaria.

Una vez tu peludo aprende a hacer sus necesidades en el exterior, debemos pasearlo entre 45 y 90 minutos cada día

"Si nuestra mascota ha bebido más de lo normal, será más probable encontrar que puede estar más nervioso en casa que de costumbre, que orina con más frecuencia en la salida o con más cantidad de lo habitual", detalla. "No es nada preocupante, es similar a lo que nos puede pasar a los humanos".

En cualquier caso, no hay que olvidar que los paseos del perro no solo son para cubrir sus necesidades fisiológicas, si no que también son necesarios para que el animal sea feliz y podamos cubrir sus necesidades físicas y mentales.

"Una vez tu peludo aprende a hacer sus necesidades en el exterior, los paseos fuera de casa serán parte de nuestro día a día, para asegurar así su bienestar y mantenerle en forma. Debemos pasearlo entre 45 y 90 minutos cada día, tiempo que debe dividirse en tres, cuatro o cinco paseos, según tu disponibilidad y su energía", concluye Ramírez.