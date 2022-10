¿Son los perros adoptados más agradecidos o cariñosos que los comprados? ¿Tienen más o menos problemas de comportamiento?

¿Perros de protectora o perros de criador? En el ámbito canino siempre ha existido una extraña competencia entre algunos que defienden las bondades de los perros con pedigrí y otros que hacen lo propio con los perros que fueron abandonados. Tal es así, que existen afirmaciones tales como que los perros procedentes de protectoras tienen más problemas de conducta que los comprados, debido a la vida que han llevado, o que son más agradecidos y cariñosos porque les has dado una segunda oportunidad.

Sin embargo, ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones? ¿De verdad influye la vida pasada del perro en la conducta del animal? ¿Son más cariñosos o agradecidos los perros de protectora por haberlos adoptado? La realidad es que, este tipo de sentimientos quedan lejos de la mente de un perro.

"Es un tema complicado. No hay ningún estudio que demuestra que son más agradecidos o cariñosos, lo que sí hay son investigaciones que afirman que los perros acogidos no tienen más problemas de conducta que los comprados", explica Ángela González Martínez, especialista en Medicina del comportamiento por el European College of Animal Welfare y Behavior Medicine, máster en Etología Clínica y Bienestar Animal por la Universidad de Zaragoza y responsable del Servicio de Etología del Hospital Veterinario Universitario Rof Codina en Lugo.

Según la etóloga, estos estudios son muy importantes ya que resuelven la gran incógnita: "No hay diferencia entre un perro de protectora y un perro de cualquier otro sitio". De hecho, aunque no son suficientes pruebas, sí existe un estudio que afirma que los perros procedentes de tiendas tienden a tener más problemas de comportamiento, debido a la falta de algunos factores como socialización, higiene, un buen descanso, cariño o una inadecuada alimentación durante sus primeras semanas de vida.

Factores que determinan el carácter de un perro

Al final, son varios los factores que influyen en el carácter de un perro, de ahí que sea tan complicado afirmar si son más agradecidos, cariñosos o si tienden a tener más o menos problemas conductuales. "En primer lugar, una pequeña parte del comportamiento del perro es genético, está en él mismo, en sus genes", asegura González.

"Después, el ambiente juega un papel muy importante en el desarrollo del carácter desde las primeras etapas, es más, desde que está en el útero de la madre", continúa. "Una vez nacen se benefician de tener una socialización adecuada, fundamentalmente en el periodo de socialización (desde las tres semanas a los tres meses de edad) y que es un periodo sensible en el que tienen que estar expuestos gradualmente a una gran variedad de estímulos o, si no, les tendrán miedo en un futuro".

El ambiente en el que viven también influye en el comportamiento, así como el estilo de vida que lleva junto con su tutor

Por otro lado, las experiencias adversas también son factores cruciales en el carácter de un perro, especialmente si éstas ocurren durante sus primeros meses de vida. "El ambiente en el que viven también influye en el comportamiento, así como el estilo de vida que lleva junto con su tutor, cómo es la personalidad de éste, el ejercicio que realizan...", añade la experta.

"Por último, las enfermedades orgánicas también influyen en el comportamiento canino. Por ejemplo, un perro que tiene problemas de dolor u alguna enfermedad endocrina podría ser más agresivo", concluye.