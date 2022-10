El otoño se estrena con diluvio de musicales

La temporada de musicales presenta en otoño las novedades más sobresalientes en las principales capitales españolas, aunque alguno de los grandes estrenos se dejan esperar hasta el mes de noviembre. Es uno de los sectores que con más ilusión afronta este inicio de curso, ya que entre los espectáculos escénicos quizás fue el más afectado por la pandemia, al involucrar una gran cantidad de personas en cada producción. Hacemos un repaso de lo más destacado que podremos ver en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, en este último tramo del año 2022.

MADRID

'Malinche' | IFEMA Madrid

Nacho Cano y los actores en la presentación del musical 'Malinche' Adolfo Ortega

Malinche es el estreno más esperado del inicio de temporada en Madrid, ya que llega precedido por una gran expectación, alguna que otra polémica y una ambiciosa producción. Se trata de un gran proyecto personal de Nacho Cano en el que ha trabajado más de diez años, centrado en la conquista de México que protagonizó Hernán Cortés con la ayuda de figuras como Malinche, la indígena que le sirvió de traductora entre los distintos pueblos de la zona, y con la que mantuvo una relación muy especial, hasta el punto de tener descendencia con ella.

El mestizaje entre culturas está muy presente en la obra de Cano y buena muestra de ello es la introducción del flamenco en este musical, de la mano de un bailaor de lujo como Jesús Carmona, que interpreta a Pedro de Alvarado. Se representa en IFEMA y como aliciente añadido se ha abierto una espectacular carpa de ocio y gastronomía, con más de 1000 m2, denominada el Templo Canalla.

Desde el 15 de septiembre

​Edad recomendada a partir de 6 años

​web del musical

'Charlie y la fábrica de chocolate' | Espacio Ibercaja Delicias

'Charlie y la fábrica de chocolate'. LETSGO

El mundialmente famoso Willy Wonka abre las puertas de su misteriosa fábrica en Espacio Ibercaja Delicias, protagonizado por Edu Soto en el papel principal, con un elenco de 28 artistas sobre un escenario colorista y atractivo. Todos ellos estarán arropados por una banda que tocará en directo las canciones originales del musical estrenado en el West End de Londres en 2013, donde rompió récords de taquilla durante 4 años consecutivos. Charlie y la fábrica de chocolate llegó a Broadway en 2017 y a partir de 2019 pasó por Australia, Italia, Noruega, Brasil, Francia o Dinamarca.

Está basado en la increíble historia escrita por Roald Dahl -quien aparecerá en otros títulos de esta selección-, que fue adaptada al cine exitosamente por Tim Burton en 2005, contando con uno de sus actores más icónicos, Johnny Depp, aunque seguro que Edu Soto resulta bastante más gracioso que el de Kentucky.

Desde el 16 de septiembre

​Edad recomendada a partir de 7 años

​web del musical

'Matilda' | Nuevo Teatro Alcalá

Una escena de 'Matilda' en el Nuevo Teatro Alcalá Javier Nadal

El próximo 30 de septiembre, el Nuevo Teatro Alcalá acogerá la primera versión en español de Matilda, una superproducción realizada por el equipo creativo de Billy Elliot, donde participa un gran número de niños que quizás sean las estrellas del futuro en el mundo de los musicales. En el pre-estreno gustaron mucho tanto la protagonista, como la malvada Señorita Trunchbull, interpretada por Oriol Burés.

Matilda es una obra llena de sentimientos, humor y emoción, con una maravillosa banda sonora y coreografías increíbles que funcionan con la precisión de una maquinaria perfecta. Un musical para todos los públicos interpretado por un elenco en el que la mitad de ellos son niños. Nada menos que 10 millones de espectadores en todo el mundo ya han disfrutado de esta obra, según recuentan sus productores.

Desde el 21 de septiembre

​Edad recomendada a partir de 6 años

​web del musical

'Cantando bajo la lluvia' | Teatro Apolo

El musical 'Cantando bajo la lluvia' cumple 70 años Nostromo

¿Cómo no recordar a Gene Kelly bailando bajo un chaparrón inmenso en una calle desierta, antes de que apareciera un policía y rompiera la magia? Es uno de los números más famosos de la historia del cine y forma parte de una comedia clásica que ahora cumple 70 años. Un homenaje a los inicios del cine sonoro que se desarrolla entre escenas, coreografías clásicas y canciones espléndidas.

Ahora llega al Teatro Apolo con dirección de Àngel Llàcer y Manu Guix, conocidos profesores en Operación Triunfo, y la coreógrafa Miryam Benedited, después de conquistar al público de Barcelona, donde se convirtió en el espectáculo con más espectadores de la temporada pasada. Una escenografía de grandes dimensiones y un sistema de última tecnología que permite que llueva 1.000 litros sobre el escenario cada noche en el icónico Singin' in the Rain. A ver si esto anima a caer la lluvia en la península, que falta hace.

Desde el 28 de septiembre

​Para todos los públicos

​web del musical

'Forever King Of Pop' | Teatro La Latina

El espíritu de Michael Jackson está presente en 'Forever King of Pop' Pentación Espectáculos

Un homenaje a Michael Jackson en un espectáculo que es una experiencia única alrededor del universo del Rey del Pop, tan fiel al espíritu del artista que ha recibido el beneplácito de su familia. Más de 650 funciones ofrecidas en 10 países, alcanzando ya el millón de espectadores, dan buena muestra del éxito de este musical que ha pasado ya por países como México, Francia, Alemania y Portugal. Ahora vuelve por tercera temporada al Teatro de la Latina, para revivir los mayores éxitos de Jackson, con nuevos números, coreografías, acrobacias, nuevas canciones y efectos especiales que sorprenderán a los fans y admiradores de su música y su obra.

Del 29 de septiembre al 6 de noviembre

Para todos los públicos

​web del musical

'La Historia Interminable' | Teatro Calderón

El musical 'La Historia Interminable' se estrena este otoño en Madrid. BEON ENTERTAINMENT

La Historia Interminable nos devolverá al Reino de Fantasia que conquistó nuestros corzones en los 80. Un espectáculo basado en la inolvidable novela de Michael Ende donde la música, la magia y los efectos especiales serán los ingredientes principales. Según el autor, la novela expresa el deseo de encontrar la realidad que nos rodea recorriendo el camino inverso, es decir, indagando en la parte interna de cada uno que es donde reside la imaginación. Los personajes del Reino de Fantasia como Fújur, el Comerrocas o Vetusta Morla, están creados mediante animatrónica, un sistema empleado en el cine que nunca antes se ha empleado en un musical. La canción The NeverEnding Story, forma parte de los 16 temas musicales que componen el espectáculo que se estrenará en el Teatro Calderón de Madrid el próximo 5 de octubre de 2022.

Desde el 5 de octubre

​Para todos los públicos

​web del musical

'Mamma mía!' | Teatro Rialto

Las canciones del grupo Abba son las protagonistas en 'Mamma mía!' SOM Produce

El grupo de pop sueco Abba marcó una época a partir de su triunfo en Eurovisión, en 1974. De su inusitado éxito y la popularidad mantenida durante décadas, surgió la idea de crear un musical a partir de sus canciones más famosas (23 en total). La historia que sustenta la función rinde homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos, siempre a ritmo de hits como Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme, Super Trouper o The Winner Takes It All, todo ambientado en un pequeño hotel de una idílica isla griega.

Mamma mía! ha sido visto por más de 65 millones de espectadores en todo el mundo, en más de 440 ciudades y en 16 idiomas diferentes. Madrid acogerá una nueva producción creada totalmente en España, con el texto y canciones originales, pero con nuevos e impresionantes decorados, coreografías y un vestuario muy cuidado. Entre lo más original de la propuesta se encuentra la vegetación que decorará no solo el escenario, sino todo el teatro, de cara a dar la bienvenida al espectador a la boda del año. El dispositivo escenográfico es de una magnitud nunca vista en ninguna otra producción de Mamma mía! hasta el momento.

Desde el 7 de octubre

Recomendado a partir de 6 años

web del musical ​

'Sherlock Holmes y el cuadro mágico' | Teatro Lara

Cartel de 'Sherlock Holmes y el cuadro mágico' qelart

¡Un musical en 3D! Así se anuncia Sherlock Holmes y el cuadro mágico, un espectáculo musical en el que seguiremos las andanzas del famoso investigador y su inseparable colega Watson durante la investigación de un robo muy peculiar. ¡De un cuadro se han llevado los colores! La obra sigue allí pero está más pálida que una tele en blanco y negro.

Las particularidades de este musical es que contará con un buen número de efectos: imágenes proyectadas que nos trasladarán a las calles de Londres, la casa de la Condesa de Nata o los paisajes fantásticos del cuadro mágico; con unas gafas de 3D podremos sentir que entramos en un cuadro mágico a través del mar. Además de esto, a nuestro alrededor volarán pequeñas burbujas, veremos peces deslizándose por el escenario, percibiremos los olores que acompañan las escenas y la niebla invadirá el patio de butacas. Toda una experiencia enigmática y detectivesca.

2 y 30 octubre, 12:30

13 y 20 noviembre. 12:30

3 de diciembre 12:30

Para todos los públicos

web del musical

'Los puentes de Madison' | Teatro EDP Gran Vía

Cartel del musical 'Los puentes de Madison' que estará en Teatro EDP Gran Vía Grupo SMEDIA

Una historia tan potente como el melodrama dirigido por el maestro Clint Eastwood en 1995, y protagonizado por Meryl Streep y él mismo, no se sustrayó a la tentación de transformarse en un musical y así llegó a los escenarios de Broadway en 2014. En su estreno en España, el musical sorprenderá por una potente puesta en escena, soberbias voces de un elenco de primera línea, con Nina y Gerónimo Rauch al frente, y una fantástica composición musical, premiada con dos Premios Tony. La música aúna influencias de música europea con sonidos de country y blues, para reflejar el encuentro entre Francesca, de procedencia italiana, y Robert, norteamericano de pura cepa aunque también un trotamundos que contrasta con el sedentarismo de ella.

Desde el 9 de noviembre

​Para todos los públicos

web del musical​

'Los chicos del coro' | Teatro La Latina

El estreno de 'Los chicos del coro' es uno de los más esperados Pentación Espectáculos

Para finalizar este repaso por lo más destacado de la temporada madrileña, hemos dejado la adaptación de la aclamada película francesa nominada a los Oscar, Los chicos del coro. El musical triunfó durante dos temporadas completas en París, con su producción francesa, y después continuó con una gira nacional e internacional que lo llevó por más de 20 ciudades, incluidas algunas españolas.

La historia de este musical, donde confluyen sensibilidad y ternura, se contextualiza en la Francia de 1949, tras la Segunda Guerra Mundial. La pobreza y los conflictos sociales se convirtieron en protagonistas de unos años en los que muchos menores quedaron huérfanos y acabaron en un correccional. En uno de esos centros surge la figura del profesor Mathieu, convencido de la fuerza transformadora de la música parar ayudar a sanar el alma y cambiar la conducta de los chicos. Un homenaje a la música y a la enseñanza. El estreno tendrá lugar el 16 de noviembre en el Teatro La Latina, pero no dejen para última hora la compra de localidades.

Desde el 16 de noviembre

​Edad recomendada a partir de 6 años

​web del musical

BARCELONA

'Ghost' | Teatre Tivoli

Una escena del musical 'Ghost' que ahora llega a Barcelona con David Bustamante Cedida

David Bustamante y Cristina Llorente encarnan a la pareja protagonista del musical Ghost, que tiene su origen en el taquillazo protagonizado por Patrick Swayze y Demi Moore. El espectáculo llega a Barcelona tras una gira por el resto de España desde el mes de febrero. Cuenta con música y letras de Glen Ballard y Dave Stewart, compositor este último de la banda británica Eurythmics.

Un total de 41 escenas recrean la película con una puesta en escena espectacular. De la mano del ilusionista Paolo Carta, responsable de los efectos especiales del musical Mary Poppins en Italia, el espectáculo incluye impactantes efectos especiales que permiten recrear memorables escenas del filme, como la escena en la que el fantasma atraviesa el cuerpo de Oda Mae o las míticas de Sam atravesando paredes. Bustamante está fuerte y podría tumbar la pared de un puñetazo (sobre todo si es pladur) pero queda mejor con efectos visuales.

Del 30 de septiembre al 27 de noviembre

​Para todos los públicos

​web del musical

'Golfus de Roma' | Teatre Condal

Una imagen del musical 'Golfus de Roma' en el Teatre Condal FOCUS

Golfus de Roma es una divertidísima comedia musical basada libremente en las comedias de Plauto. En ella se reúnen las escenas más locas y las situaciones más disparatadas, dando pie a grandes canciones y números musicales. Galardonado con 6 Premios Tony, incluido el de Mejor Musical, esta comedia de enredos es uno de los grandes títulos del género. El aclamado compositor Stephen Sondheim es el autor de la música de esta alocada farsa.

Daniel Anglés, director de las funciones, destaca que este era el momento de afrontar una obra tan brillante, contando con una producción ambiciosa y un reparto excepcional. Además la intención es servir de homenaje a las compañías itinerantes que hacen feliz a la gente de pueblo en pueblo, riéndonos en cierto modo de nosotros mismos.

Hasta el 20 de noviembre

​Edad recomendada desde los 7 años

​web del musical

'Una llum tímida' (Una luz tímida) | Teatre Condal

Isabel es una joven profesora de Historia de una escuela de Barcelona de la época franquista, que se enamora profundamente de Carmen, la profesora de Literatura. Sin querer y sin poder evitarlo nace una historia de amor entre ellas dos que parecerá acabarse cuando la familia de Carmen, de ideología fuertemente conservadora, la obliga a internarse en un hospital de enfermos psíquicos para curarse de este amor hacia Isabel.

Àfrica Alonso y Júlia Jové interpretan a la pareja, mientras Andrea Puig Doria y Marta Pons se ocupan de la música con guitarra y cello exclusivamente. La combinación de texto y música en una obra que pretende romper con el silencio que se vieron obligadas a guardar muchas mujeres.

Del 14 de noviembre al 12 de diciembre

​web del musical

'Grease' | Teatre Tívoli

El musical 'Grease' llegará en diciembre al Teatre Tívoli de Barcelona Adolfo Ortega

El musical Grease se estrenó en Chicago en agosto de 1971 bajo una producción original que costó tan sólo 200$, incluyendo los 70$ que se pagaron por un Chrysler de 1951 que pasaría a ser el 'Grease Lightning', el coche sobre el que un grupo de jóvenes mecánicos cantaba la famosa canción del mismo título, mientras señalaban el horizonte. Esa juventud obrera americana de los años 50 recibía el apelativo de 'greasers' y el vínculo que los unía, aparte de la grasa del taller, era el peinado y la música Rock and Roll a la que se homenajea en este musical.

La producción que se verá en el Teatre Tívoli de Barcelona ha resultado bastante más cara que aquellos doscientos dólares, y cuenta con un numeroso equipo de artistas muy jóvenes, aunque todos ellos con experiencia en televisión y otros musicales. Un espectáculo de primera que ya triunfó en el Nuevo Teatro Alcalá, el año pasado en Madrid.

A partir del 2 de diciembre

​Para todos los públicos

​web del musical

VALENCIA

'El Médico' | Teatro Olympia

El musical 'El Médico' estará en el Teatro Olympia de Valencia Fran Gomez

El pelotazo literario de Noah Gordon, El Médico, también ha tenido derivada en el terreno del musical. Fue estrenado en octubre de 2018 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid y el propio autor Noah Gordon, fallecido el año pasado, participó activamente en el proceso creativo, aportando ideas y apuntes, según comentan los creadores. Ahora llega a Valencia para ofrecer varias funciones en el Teatro Olympia.

Desde un Londres brumoso donde se inicia la acción, el pobre Rob queda huérfano a las primeras de cambio; pasamos a recorrer bosques a bordo de una carreta junto a uno de los principales protagonistas, Barber. Al cabo de los años, Rob se convierte en un buen mozo que interpreta con decisión y derroche vocal Guido Balzaretti. Lorenzo Caprile se encarga de vestir a todos con su reconocido buen hacer.

Del 21 de septiembre al 9 de octubre

Recomendado a partir de 8 años

​web del musical

'Es una lata el trabajar' | Teatre Talia

'Es una lata el trabajar', un musical con Gisela y Naim Thomas Cedida

Gisela y Naim Thomas, ex concursantes de Operación Triunfo, protagonizan la historia de dos hermanos, Andrea y Óscar, que heredan una fábrica de corbatas al borde de la quiebra. Él quiere venderla porque necesita el dinero pero ella se niega, así que el enfrentamiento está servido. Y, ¿qué mejor ayuda para relanzar esa empresa que el espíritu de un inolvidable cantante de los años 70, famoso entre otras cosas, por sus extravagantes corbatas? Sí, ¡se trata de Luis Aguilé!

Un divertido cóctel musical con un argumento repleto de espíritu de superación, amor, conflicto y muchísima comedia, que nos trae algunos de los conocidos temas del gran Luis Aguilé y las extraordinarias canciones compuestas por Victor Lucas.

Del 19 de octubre al 13 de noviembre

Para todos los públicos

web del musical​

'El guardaespaldas' | Teatro Olympia

Mireia Mambo y Octavi Pujades en 'El Guardaespaldas' Cedida

Tras su triunfal estancia en el West End de Londres, y la impresionante acogida de la gira por España, llega a Valencia el musical que recrea la relación entre una diva de la canción y su guardaespaldas. Frank Farmer, antiguo agente secreto reconvertido en guardaespaldas, es contratado por la super estrella Rachel Marron para protegerla de un acosador. Los dos esperan estar al mando de la situación. Lo que no esperan es enamorarse.

El musical basado en la aclamada película de 1992 escrita por Lawrence Kasdan (guionista de films como El imperio contraataca, En busca del Arca perdida) y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, este año celebra su 30 aniversario. Este impresionante thriller romántico incluye una larga lista de clásicos inolvidables como Queen of the night, So emotional, I wanna dance with somebody, Saving all my love, Run to you, I have nothing y la más reproducida en todos los contextos, I will always love you. La banda sonora recibió cuatro nominaciones a los Premios Grammy y ganó tres, incluyendo Álbum del Año.

Del 17 de noviembre al 11 de diciembre

​Todos los públicos

​web del musical

MÁLAGA

'Godspell' | Teatro del SOHO Caixabank

Cartel del musical 'Godspell' SOHO Caixabank

Antonio Banderas y Emilio Aragón están ultimando su primer proyecto juntos. Se trata de Godspell, el aclamado musical de Broadway creado en 1970 por John Michael Tebelak, que se estrenará en el Teatro del SOHO Caixabank de Málaga. Godspell es un musical desenfadado que celebra la vida y las enseñanzas de Jesús a través de parábolas y relatos del Evangelio de San Marcos, representados en una serie de sketches. La producción cuenta con una aplaudida partitura que estuvo nominada al Tony, compuesta por una gran variedad musical que va del rock, pop al góspel y con grandes canciones como Day by Day, Turn Back, O Man, o Save the People, entre otros.

Emilio Aragón y Antonio Banderas, presentando el que será su próximo musical. EFE / ARCHIVO

En torno a 1974 se llevó a cabo una versión de este musical protagonizado por Juan Ribó que se estrenó con gran éxito en España, ahora Godspell volverá a los escenarios, casi cincuenta años después, bajo la dirección de Emilio Aragón.

Del 3 de noviembre al 8 de enero

​Para todos los públicos

web del musical​

SEVILLA

'La jaula de las locas' | Cartuja Center Cite

Puesta en escena de 'La Jaula de las Locas', con Àngel Llatzer en el centro caracterizado NOSTROMO LIVE

La versión de La Jaula de las Locas de Nostromo, Llàcer y Guix, ha estado premiada en varias ocasiones desde su estreno. En los Premis de la Crítica el musical recibió 4 nominaciones, ganando en la categoría de Mejor Actor de Musical por la interpretación de Àngel Llàcer.

La apacible vida de pareja de Albin y Georges, propietarios del club nocturno La Cage aux Folles de Saint Tropez, se ve totalmente alterada por una noticia inesperada: Jean Michel, el hijo de Georges, se va a casar con la hija de un diputado ultraconservador, acérrimo defensor de los valores más tradicionales en la vida familiar. El encuentro explosivo entre dos familias tan distintas desata una divertidísima comedia llena de amor y de situaciones delirantes.