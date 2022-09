¿Una guerra nuclear controlada? Así sería un ataque de Putin con ojivas atómicas que solo afectaría a Ucrania... y no al resto de Europa

El mismo día en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunciaba una "movilización parcial" de la población -ante el fracaso de sus planes en Ucrania-, amenazó, otra vez, con el fantasma nuclear. Avisó de que aquellos que están tratando de usar el "chantaje nuclear" contra Rusia encontrarán que "el viento podría soplar en su dirección" y aclaró: "No estoy fanfarroneando, esto no es un farol".

Putin empezó esta guerra para ganarla y usará todo lo que tenga"

Días después, la presentadora de televisión estatal rusa, Olga Skabeyeva, lanzó una versión más descarnada y explícita de la amenaza: "Reino Unido y Occidente se enfrentan al Armagedón". La periodista, conocida como la "muñeca de Putin", aseguró que "la victoria sobre Rusia es imposible sin una explosión nuclear".

¿Una bravuconada, un órdago? El teniente general Gan Pampols no cree que haya que tomarse a broma la amenaza nuclear de Putin. El militar ha asegurado que "con tal de no perder... utilizará todas las herramientas que tenga a su disposición". Según Gan Pampols, "Putin empezó esta guerra para ganarla y usará todo lo que tenga".

Las últimas palabras de Putin no son una amenaza inmediata. Él ya ha dicho este tipo de cosas antes"

Pero las amenazas del jefe del Kremlin no son nuevas. "Sus últimas palabras no son una amenaza inmediata. Él ya ha dicho este tipo de cosas antes", sostiene Mark F. Cancian, ex alto cargo de la Marina de EE UU y asesor del Programa de Seguridad Internacional del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). "Los servicios de inteligencia dicen que no están haciendo el tipo de cosas que deberían hacer si van a usar armas nucleares", recuerda Cancian.

Este experto cree que Putin recurriría a las armas atómicas pequeñas -también llamadas tácticas- si se dan dos circunstancias. "Una es que las tropas de la OTAN realmente ingresen en Ucrania, y la otra es que las tropas ucranianas realmente entren en territorio ruso", dice Cancian, en declaraciones recogidas por el Mirror.

Qué son las armas nucleares tácticas

Las armas nucleares estratégicas son de hasta mil kilotones y se lanzan a gran distancia. En cambio, las armas nucleares tácticas pueden ser de un kilotón o menos, aunque las hay de hasta 100 kilotones. La bomba atómica que EE UU lanzó sobre Hiroshima en 1945 tenía 15 kilotones.

Las armas nucleares tácticas son pequeñas ojivas nucleares pensadas para ser utilizadas en el campo de batalla o en un ataque limitado. Es decir, están ideadas para acabar con objetivos en un área muy concreta y sin causar una lluvia radiactiva generalizada.

Están ideadas para acabar con objetivos en un área muy concreta y sin causar una lluvia radiactiva generalizada

Las ojivas nucleares tácticas pueden colocarse en el tipo de misiles que se utilizan para lanzar explosivos convencionales, como misiles de crucero y proyectiles de artillería. También pueden dispararse desde aviones y barcos, como misiles antibuque, torpedos y cargas de profundidad.

Cuenta la BBC que, según la inteligencia estadounidense, Rusia dispone de unas 2.000 armas nucleares tácticas. Hasta ahora, las armas nucleares tácticas nunca se han utilizado en un conflicto.

El arsenal nuclear de Rusia Carlos Gámez

Atacar una ciudad o una base militar

Pero puestos a imaginar, ¿cómo haría Rusia en caso de dar ese terrible paso y hacer uso de armas nucleares? "No bastaría con usar una", dice Cancian. Calcula que capturar 32 kilómetros cuadrados de territorio podría requerir el uso de varias bombas nucleares. Supondría, en su opinión, una ganancia muy pequeña frente al enorme riesgo nuclear y la posterior lluvia radiactiva. Por eso no cree que Putin vaya a utilizar armas nucleares en el frente.

Caben otros escenarios que evitarían el propio frente de la guerra. Expertos consultados por AFP, plantean la posibilidad de que Rusia atacase con armas nucleares una base militar ucraniana, detonara una bomba nuclear sobre el agua o hiciera explotar una en lo alto de Ucrania para generar un pulso electromagnético que dejara fuera de combate a los equipos electrónicos.

Un ataque nuclear estaría diseñado probablemente para dividir a la OTAN y el consenso global contra Putin"

Alguno incluso se atreve a mencionar lo impensable: que Putin lanzara un ataque nuclear contra el centro de alguna ciudad ucraniana, presuntamente Kiev, para generar un inmenso número de bajas y acabar con los miembros del gobierno, Zelenski incuido.

Todos esos escenarios "probablemente estarían diseñados para dividir a la OTAN y el consenso global contra Putin", ha escrito en Substack el que fuera experto en política nuclear de la Casa Blanca, Jon Wolfsthal. "Pero no está claro que tuviera éxito y entonces la acción podría ser vista como resolución o como desesperación", apunta.

Este domingo, EE UU advirtió que responderán "contundentemente" si Rusia utiliza armas nucleares en Ucrania. "El uso de armas nucleares tendrá consecuencias catastróficas para Rusia. Estados Unidos y nuestros aliados responderíamos contundentemente y hemos sido claros y concretos sobre lo que supondría", afirmó el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. SHAWN THEW / EFE

Pero, ¿qué sería responder contundentemente y quién tendría que hacerlo? Según los especialistas, la respuesta debería venir de la OTAN y no de EE UU, aunque Ucrania no sea miembro de la Alianza Atlántica. Se trataría de evitar la posibilidad de que la guerra en Ucrania pasara a ser una guerra nuclear mundial.

Según Matthew Kroenig, del Atlantic Council, la amenaza de respuesta demostraría la determinación y recordaría a Moscú el peligro de sus acciones. Sin embargo, reconoce, "también podría provocar una represalia nuclear rusa, lo que aumentaría el riesgo de un intercambio nuclear mayor y de un nuevo desastre humanitario".

Otro riesgo es que algunos miembros de la OTAN rechazaran la posibilidad de una respuesta nuclear, lo que serviría a los objetivos de Putin de debilitar la alianza. En la actualidad, EE UU tiene un centenar de armas nucleares tácticas en el territorio de países de la Alianza Atlántica.