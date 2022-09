Las dos condiciones que se deben dar para que Putin recurra a las armas nucleares, según un exalto cargo militar de EE UU

El fantasma del uso de armas nucleares sobrevuela el mundo desde que el pasado mes de febrero, Vladimir Putin decidiera invadir Ucrania. Y este fantasma cobra más fuerza conforme el tiempo pasa y el conflicto se enquista.

Por si fuera poco, tanto el propio Putin como su maquinaria propagandística no deja de hacer referencias a esta posibilidad y todo el mundo se pregunta si el dirigente ruso será capaz de apretar el botón.

Mark F. Cancian, exalto cargo de la Marina de EE UU y asesor principal del Programa de Seguridad Internacional del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), cree que Putin recurriría a las armas atómicas si se dan dos circunstancias.

"Una es que las tropas de la OTAN realmente ingresen en Ucrania, y la otra es que las tropas ucranianas realmente entren en territorio ruso", dijo Cancian, en declaraciones recogidas por el Mirror.

Cancian duda que Putin use armas nucleares, pero admite que sus declaraciones son una "preocupación". "Tiene el potencial de desestabilizar lo que ha sido un acuerdo relativamente estable entre las dos partes", dijo.

El plan de Putin

Sobre la última decisión del presidente ruso de una movilización parcial de sus reservistas, Cancian cree que el objetivo de Putin es "claramente mantener la guerra hasta el invierno y esperar que un invierno frío e incómodo convenza a los europeos de impulsar un armisticio y apoyarse en los ucranianos para hacer algún acuerdo sobre mantener una tregua, y eso les daría a los rusos el respiro que necesitan".

Aunque Cancian no subestima a Putin, cree que sus últimas palabras "no son una amenaza inmediata. Él ha dicho este tipo de cosas antes". "Los servicios de inteligencia dicen que no están haciendo el tipo de cosas que deberían hacer si van a usar armas nucleares", añadió.