El teniente general Gan Pampols, sobre la amenaza nuclear: "Putin empezó esta guerra para ganarla y usará todo lo que tenga"

El teniente general Gan Pampols no cree que haya que tomarse a broma la amenaza nuclear de Putin después de anunciar una movilización parcial, con unos 300.000 efectivos, para combatir en Ucrania. Se trata de una nueva escalada tras siete meses de una guerra que no está cerca de terminar. "Lo peor que pasa después de empezar una guerra es perderla. El presidente Putin no está dispuesta a perderla porque asocia la pérdida de la guerra con la pérdida del poder y el colapso del concepto que tiene de una nueva Rusia", explicó Gan Pampols.

En una entrevista en Antena 3, el teniente general aseguró que "con tal de no perder" el presidente ruso "utilizará todas las herramientas que tenga a su disposición". Y ya lo advirtió el propio Putin en su discurso de hace días: "No estoy fanfarroneando, esto no es un farol", en un claro mensaje a Occidente, a quien culpó de la situación actual.

Gan Pampols, sostiene, eso sí, que, llegado el caso, Putin "utilizaría un arma nuclear táctica de una potencia pequeña, probablemente contra una zona industrial o complejo hidroeléctrico que supusiera una catástrofe para Ucrania" y solo emplearía el arsenal nuclear contra la población "dentro del último escenario posible".

Mientras, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se ha mostrado a favor de que la Unión Europea abra sus puertas a los ciudadanos rusos objetores de conciencia que no acudan a la guerra, desoyendo el llamado de su presidente. "La Unión Europea debería albergar a aquellos que corren peligro por sus opiniones políticas. Si en Rusia la gente está en peligro por sus opiniones políticas, por no seguir esta loca decisión del Kremlin de lanzar esta guerra en Ucrania, debemos tener esto en cuenta", ha dicho.

La posibilidad de que la Unión Europea abra sus puertas a ciudadanos rusos se da en un contexto en el que el bloque acaba de acordar la suspensión del acuerdo con Rusia sobre facilitación de visados tras la insistencia de varios Estados. Algunos miembros de la UE han insistido en suspender este acuerdo al no considerar ético que, mientras desde Moscú se lanza una guerra en Ucrania, los ciudadanos rusos acuden a Europa de viaje y a pasar sus vacaciones.