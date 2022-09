Almeida ve a Sánchez como su rival electoral, aunque "solo aspira a superar a Más Madrid"

José Luis Martínez-Almeida calienta las elecciones a ocho meses de que los madrileños acudan a las urnas. El alcalde de Madrid, que aspira a revalidar el gobierno municipal -a ser posible en solitario-, aprovecha cualquier oportunidad para cargar contra sus futuros rivales. Sobre todo, contra el PSOE municipal que, a falta de candidato, no atraviesa su mejor momento. Este viernes, el regidor popular ha opinado que "el PSOE no puede disputar la Alcaldía al PP" y tendrá que contentarse con "tratar de superar a Más Madrid" y "ser la primera fuerza de izquierdas en la ciudad".

"Yo no disputo un rebote a Fernando Romay [exjugador de baloncesto español], y así el PSOE no puede disputar la Alcaldía al PP", ha bromeado el primer edil durante su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum ofrecido en el Hotel Ritz.

Esa brecha de altura, entre el exmadellista olímpico de 2,13 metros y el alcalde de 1,64 -como desveló en alguna ocasión-, es la que el propio Almeida cree que separa a socialistas y populares de la capital. Y por ello, considera que "el único objetivo plausible para el PSOE" no es tanto competir contra el PP (segunda fuerza de Cibeles), sino recuperar el primer lugar de la izquierda, perdido tras las elecciones de 2019 que le relegaron al cuarto puesto del Ayuntamiento.

"El candidato del PSOE en Madrid se llama Pedro Sánchez"

Almeida también ha juzgado los últimos movimientos de la dirección federal socialista, que, ante la falta de un nombre para liderar el partido en la capital de España, la semana pasada decidió retrasar de octubre a diciembre las primarias para la elección de un candidato. Requerido por los posibles rivales que han saltado a la palestra, ministros como Grande-Marlaska, Margarita Robles o Pilar Llop (entre otros), el alcalde ha zanjado:

"El candidato del PSOE en Madrid se llama Pedro Sánchez, porque ha asumido la responsabilidad en sí mismo de designar el candidato a la Alcaldía. Que no quepa duda de que el candidato a la Alcaldía es Pedro Sánchez, porque aquel que lo designe va a responder ante Pedro Sánchez. Iba a haber primarias, pero ya no, porque no es un proceso donde él elige una persona", ha lanzado.

En lugar de "poner un paracaidista" [los candidatos o diputados que son presentados por sus respectivos partidos en un distrito electoral al que no pertenecen], el regidor madrileño ha instado al PSOE a que "apueste por la cantera". Él mismo se ha puesto de ejemplo de relativo éxito de esa opción. "En 2019, el PP confió en la cantera" y pese a que "hubo mucha gente que dijo qué hace el partido con estas dos personas, ha salido bien".

Todo lo contrario con lo sucedido en el PSOE-M, ha terminado diciendo, que "lleva 30 años mandando paracaidistas y fracasando, como con Trinidad Jiménez, Miguel Sebastián, Pepu Hernández... a lo mejor llega el momento en que hay que dar una oportunidad a la cantera y que hay que cambiar el sistema de designación"..