Moreno recurrirá a los tribunales si el Gobierno "maniobra" contra su política fiscal

La decisión de Juanma Moreno de suprimir el impuesto de patrimonio para evitar fuga de capitales y atraer grandes contribuyentes a Andalucía ha desatado una tormenta a nivel nacional con declaraciones cruzadas entre comunidades y Gobierno central. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, abogaba ayer por "reducir el margen de las comunidades para decidir su política fiscal", lo que levantaba críticas y defensas de la autonomía y competencias de las regiones en esta materia.

Tanto es así que el presidente de la Junta, que ha firmado esta mañana el decreto de bajada de impuestos, advertía en la Cadena Cope que "si el Gobierno de España hace cualquier maniobra para restar autonomía en el ámbito de nuestras competencias y que nosotros no podamos bajar los impuestos o nos quieran obligar a subirlos, tendrá una contundente respuesta judicial". El Ejecutivo de Pedro Sánchez se desmarcó ayer de las declaraciones del ministro y negó su intención de recentralizar impuestos, pero Moreno destaca la "incoherencia y la falta de discurso propio en materia fiscal" exhibida por el propio Gobierno central del que Escrivá forma parte.

Desde Madrid, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, consideraba hoy que Moreno "se sale del marco" con una iniciativa que no dudó en calificar de "dumping fiscal"; mientras que el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ex consejero de Hacienda con Moreno y ahora 'hombre fuerte' de Feijóo en asuntos económicos, insistía en que reducir impuestos "no va de derechas ni de izquierdas".

Cataluña es otro de los frentes abiertos. Moreno apeló a los contribuyentes catalanes asediados por el "infierno fiscal" y los llamó a radicarse en Andalucía: "Desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra". Unas palabras a las que el Govern no tardó en reaccionar. "Que dejen a los catalanes en paz. Catalunya decidirá sus impuestos siempre teniendo en cuenta las necesidades de los catalanes, no entrando en una subasta populista que no aporta nada", afirmó la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

Moreno ha recordado en Cope que Cataluña y Andalucía son "tierras hermanas" y "no tiene ningún sentido que se pongan de esa manera cuando planteamos una invitación amable". El presidente rechaza las acusaciones de "dumping fiscal" pero reconoce que "el mundo es competitividad, competir legítima y ordenadamente" y la Junta pretende hacer atractiva la comunidad a nivel fiscal. En la firma en San Telmo, Moreno celebró liderar el debate nacional con su "revolución fiscal" y que Andalucía pueda mirar "de tú a tú" a regiones como Cataluña y Madrid.

Para el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, "por cosas como esta es por la que algunos queremos irnos de España lo antes posible; si viviéramos en un Estado donde los territorios tuvieran vocación genuina de colaborar o diseñar un sistema fiscal justo, no habríamos llegado donde hemos llegado". Giró extiende sus críticas a Isabel Díaz Ayuso y acusa a ambas comunidades, Andalucía y Madrid, de buscar el debilitamiento de Cataluña.

La izquierda andaluz, en contra; Vox, a favor

En casa, Moreno también enfrenta fuertes críticas por la supresión de Patrimonio y la deflactación de los tramos autonómicos del IRPF. Adelante Andalucía considera que el presidente se lanza a un "populismo absoluto, muy negativo para Andalucía" y sólo gratifica a una "minoría muy privilegiada de andaluces".

Inmaculada Nieto, portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, se posiciona contra la "dialéctica de la confrontación" emprendida por Moreno en materia fiscal. "¿Dónde quedó aquella intención del presidente de hacer las cosas mediante el diálogo, la moderación u el comedimiento?", se pregunta. Nieto no duda en considerar la política fiscal de "dumping" equiparable al que, dice, realiza la Comunidad de Madrid.

Sólo en Vox ha encontrado respaldo el Gobierno andaluz. Aun concediendo en que puede ser una "operación de propaganda y marketing", al portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, le parece "bien" la supresión del impuesto de patrimonio y anima a Moreno a ser menos "timorato" con la eliminación de cargas fiscales.